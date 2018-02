CME poskytla dobrý výhled na rok 2018

CME včera poskytla výhled hospodaření na rok 2018. Očekává růst OIBDA zisku o 14-16% za předpokladu stabilních měnových kurzů, při zohlednění aktuálních kurzů by to bylo dokonce 205 mil. USD (+24% y/y). Nezadlužené volné cash flow firma při aktuálních kurzech očekává o 20-25% meziročně výše (tzn. USD 135-140 mil. USD). Management na konferenčním hovoru řekl, že čisté zadlužení by mohlo spadnout pod 5ti násobek OIBDA už v 1Q18, což by vedlo k dalšímu snížení úrokových sazeb o 1,0%. Firma má dostatečné zdroje na splacení úvěru maturujícího v letošním roce. Management také věří, že firma v nadcházejících měsících dokončí prodej Slovinských a Chorvatských aktiv a zadlužení tak ke konci roku spadne na trojnásobek OIBDA.

Celkově je výhled CME při použití současných kurzů na OIBDA asi 6% nad naším i tržním odhadem. Odhad na nezadlužené FCF je tak é nad naším odhadem. Celkově rostoucí trhy v jihovýchodní Evropě více než vyvažují o něco slabší marže v ČR. Oddlužovací příběh CME pokračuje tak é víceméně hladce a my zůstáváme na tento titul pozitivní.



Petr Bártek

Více zpráv k tématu Karel Dobrý