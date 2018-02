Technická analýza: Kudy dál s ropou? Dole jsou překážky a nahoru cesta dlouhá

Lehká americká ropa během posledních dní přišla o veškeré své letošní zisky a v současné chvíli se pohybuje na hodnotách z prosince 2017. Takto silný sešup měla na svědomí americká vládní agentura EIA, když ve svém reportu o stavu zásob ropy a destilátů poukázala na jejich nárůst. Druhý pomyslný políček, který výprodej akceleroval, byl revidovaný výhled EIA, který očekává další významný růst produkce amerických těžařů.

Členové OPEC už jednou kritizovali agenturu EIA za její přemrštěně černé scénáře, které často šly proti jejich kýženému růstu cen. Nicméně rekordy, které břidlicoví těžaři svojí neuvěřitelnou flexibilitou dokáží vyprodukovat, jsou empirickým důkazem slov americké agentury. Na to konto EIA předpovídá, že další mety 11 mil. barelů za den může být u amerických těžařů dosaženo už dříve, než původně předpovídala, a to již koncem tohoto roku.



USOil: Poslední týden bezesporu nepatřil zrovna k těm klidnějším. Ropný medvěd roztrhl býka ve dví a poslal ropu mimo trendový růstový kanál. Proražení spodní hranice růstového kanálu zpravidla indikuje změnu trendu. Bude zajímavé sledovat, jakým směrem se teď bude WTI pohybovat. Na cestě směrem dolů ropě stojí několik fibonacciho rezistencí a nahoru, tedy zpět do růstového kanálu, zase vede daleká cesta.



Preferovaný scénář: Short pozice. Pokud WTI bude dále klesat a protne na dostřel první fibonacciho úroveň na hodnotě 60,6 dolarů za barel, může ropa klesat plynule dál až k úrovni 54,6 a to přes zastávky na úrovních 58,8 resp. 57 dolarů za barel.



Alternativní scénář: Long pozice. Najde-li ropa na nejbližší supportní úrovni odpovídající hodnotě 60,6 dolarů za barel pevnou oporu, může se WTI pokusit znovu dobýt ztracené úrovně. Směrem vzhůru ropě stojí jako první rezistence hranice 63 dolarů za barel. Úspěšným prolomením této úrovně by se ropě otevřel prostor ke ztraceným úrovním na hodnotách 66 dolarů za barel.