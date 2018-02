Bublina na amerických dluhopisech i akciích. Bude opět platit "cash is king"?

Na trhu v posledních dnech zhusta zaznívá, že rostoucí výnosy dluhopisů mohou ukončit dlouhodobý růstový trend na americké akciové burze. O tom, že možná prožíváme konec více než třicetiletého býka na trhu s dluhopisy, ani nemluvě. Že by správná chvíle na pozapomenutou hvězdu portfolií konzervativních investorů?

Kby chtěl nechávat peníze zahálet, když akciový trh obden posouvá historická maxima, že? Na začátku února si ale na starou dobrou hotovost jistě mnozí alespoň vzpomněli. Trh s americkými vládními dluhopisy k podobné úvaze, tedy že sekulární býčí trend může být u konce, svádí již minimálně rok.

Investorská legenda Bill Miller nedávno uvedla, že by pokles cen dluhopisů mohl vést k dalšímu přílivu peněz do akcií. V posledních dnech (pro akcie tragické pondělí 5. února bylo výjimkou) se ale děl pravý opak – rostoucí výnosy na dluhopisovém trhu byly doprovázeny poměrně přesvědčivým poklesem cen amerických akcií. Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan ve středu přispěchal s připomínkou toho, že jsou akciový i dluhopisový trh v bublině. No, takových škarohlídů už v posledních letech bylo hodně, jednou se ale některý z nich trefí.

Když rostou úroky a klesají zároveň ceny akcií i bondů, investorům mnoho běžných alternativ nezbývá; stačí si představit ještě rizikovější sázky na komodity nebo třeba extrémní volatilitu kryptoměn. Je tedy možná načase zvážit přesun do hotovosti.

Proč? Protože právě hotovost umožňuje ochranu kapitálu (ano, s rizikem inflace, aktuálně ovšem stále relativně tlumeným), perfektní likviditu a možnost nakupovat jiná aktiva, když se objeví vhodné příležitosti.

Na akciovém trhu přitom začíná souboj dvou silných protivníků. Na jedné straně jsou rostoucí úrokové sazby a vysoké valuace samotných akcií, na straně druhé je očekávaná podpora pro ceny akcií v podobě nové vlny zpětných odkupů živené daňovou reformou a růstem zisků i tržeb. Firemní fundamenty jsou silná karta, dlouhodobě jsou ale právě úrokové sazby alfou a omegou pro veškerá tržní ocenění. Investoři by to měli mít na paměti dříve, než se o tom (možnosti zaparkování větší části úspor na peněžním trhu), jak rádi říkají v Americe, budou bavit jejich tchyně s taxikáři a prodavači zeleniny.

Další článek: Akciové nápady na příští dny: SPDR Gold Shares a Yamana Gold

Více zpráv k tématu americká ekonomika