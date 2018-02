Vstoupili jsme do „studené měnové války“ a USA v ní s přehledem vyhrávají

Investoři v Evropě se poslední době vezou na roky nevídané vlně optimismu, kterou zvedla zejména silná ekonomika. Mezi faktory, které by tuto párty mohly ukončit, řadí společnost Pimco zejména slabý dolar, který by vedl k přílišnému růstu kurzu eura a následně k útlumu zisků evropských korporací a růstu celé ekonomiky eurozóny. Pimco v této souvislosti dokonce hovoří o „studené měnové válce“.



Dolar proti koši nejvýznamnějších světových měn v roce 2017 oslabil o 10 % a v lednu letošního roku ještě americký ministr financí Steven Mnuchin prohlašoval, že slabý dolar americké ekonomice prospívá. To vše podle Pimca naznačuje, že americká vláda „se dala do studené měnové války“. A zatím v ní vítězí.

„Ve studené válce se nebojuje zbraněmi, jako například měnovými intervencemi, ale slovy a skrytými činy. Slova zaznívající ve studené měnové válce jsou hlasitá a jasná. Kde jsou ale ony skryté činy? Podle nás mezi ně lze zařadit fiskální expanzi americké vlády v té nejhorší části ekonomického cyklu. Tato expanze je navíc financována novými vládními dluhopisy. Fed také není moc ochoten reagovat na tuto expanzi prudším utažením monetární politiky a hovoří se o tom, že nechá inflaci přestřelit inflační cíl. Takový vývoj vysílá jasný signál – slabý dolar je naším cílem. A trhy tomuto signálu porozuměly,“ píše Pimco.





Důvodem převahy Spojených států je to, že prezident Donald Trump má „větší páky“, a to zejména hrozbu protekcionismu. Evropa a Japonsko tak na posílení svých měn nereagují ani slovy ani činy. Naopak. ECB a Bank of Japan snižují tempo nákupů aktiv, ECB dokonce hovoří o úplném ukončení nákupů na konci tohoto roku. „Dynamika slabého dolaru“ tu tedy podle Pimca bude ještě nějaký čas přetrvávat. Trump totiž bude preferovat slabší dolar a názor by změnil pouze v případě, že by hrozily problémy na dluhopisových trzích. A obrana Evropy a Japonska bude podle Pimca stále slabá.Silné euro , které by dusilo ekonomické oživení eurozóny, ale může mít jeden pozitivní přínos: „Může působit jako spouštěcí mechanismus pro strukturální a institucionální reformy. Ty by měly zahrnovat dokončení bankovní unie, a zejména systému společného pojištění depozit. K tomu je podle Pimca třeba další fiskální integrace. „Spojené státy studenou měnovou válku vyhrávají, ale pokud Evropa zareaguje správným způsobem, nakonec se i ona může stát vítězem,“ uzavírá Pimco.