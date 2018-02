Do vesmíru vyrazila nejsilnější raketa - Falcon Heavy

V úterý večer vypustila společnost SpaceX poprvé novou raketu Falcon Heavy. Ta se s výrazným náskokem stane nejsilnější raketou, kterou lidstvo používá. Donést lidi by mohla i zpět na Měsíc nebo na Mars.

Novou raketu vyrobila americká společnost SpaceX. Už slavila úspěch s raketou Falcon 9, od níž je nový Falcon Heavy odvozený. Základem je právě raketa Falcon 9. Po jejím boku jsou pak připevněny dvě pomocné rakety odvozené od Falconu 9. Odstartuje z rampy, kterou dříve používaly raketoplány nebo program letů na měsíc Apollo.

Na nízkou orbitu může Falcon Heavy vynést náklad o hmotnosti téměř 64 tun, což odpovídá váze plně naloženého a natankovaného Boeingu 737, kterým Češi létají nejčastěji na dovolenou. Pro srovnání americké raketoplány mohly na orbitu vynést náklad o maximální hmotnosti 24 tun.

Jen jeden nosič zvládl vynést do vesmíru větší náklad, americká raketa Saturn V použitá při misích na měsíc vynesla na nízkou orbitu 140 tun. V nákladovém prostoru Falconu Heavy bude náklad vážící jen zlomek toho, co raketa dokáže do vesmíru vynést.

Na první let ponese elektromobil Tesla. Za volantem bude v novém skafandru společnosti SpaceX, která chystá také lety s posádkou, sedět figurína s přezdívkou "Starman". Hvězdný muž je odkazem na píseň Davida Bowieho.

Jeho hit Space Oddity bude podle ředitele společnosti SpaceX Elona Maska během startu hrát. Auto bude po vypuštění létat ve vesmíru kolem slunce. Podle Muska, který na svém instagramu zveřejnil fotografii nákladu, si jej kdokoliv může vzít, pokud najde způsob, jak se k němu dostat.

Musk, vizionář, který vydělal miliardy

Miliardář Elon Musk je kromě SpaceX i majitelem společnosti Tesla, která se zabývá výrobou elektromobilů. Šestačtyřicetiletý podnikatel vydělal miliardy díky vývoji platební brány PayPal, kterou následně prodal aukčnímu portálu eBay.

Peníze investoval do společností přinášejících inovace, kupříkladu právě do Tesly, vysokorychlostního transportního systému Hyperloop a společnosti SpaceX.

Kromě Falconu Heavy chystá SpaceX na letošek i první let do vesmíru s lidskou posádkou. Tu vynese upravená vesmírná loď Dragon. Její první verze úspěšně zásobuje Mezinárodní vesmírnou stanici. Na orbitu ji vynáší vlastní raketa Falcon 9. Její první stupeň se po splnění mise dokáže vrátit a mohou být použit při příští misi, stejně jako samotná loď Dragon.

"Recyklovatelná" raketa

Na zemi by se měly vrátit i tři rakety, které tvoří první stupeň rakety Falcon Heavy. Při startu bude všech 27 motorů Merlin pracovat naplno, raketě poskytnou výkon srovnatelný s osmnácti boeingy 747 s motory běžícími na plný výkon. Pak počítač stáhne tah motorů u prostřední rakety.