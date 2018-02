Nedostatek zásob lithia a kobaltu tlačí jejich ceny vzhůru!

Autor: Zuzana Janková

Lithium je společně s kobaltem klíčovou součástí lithium-iontových baterií, které se používají v elektrických vozidlech až po mobilní telefony a notebooky. Prodej elektrických vozidel roste dvojciferným tempem. Společnost Tesla (TSLA) začala rozšiřovat výrobu elektrických vozidel s označením Model 3. Zatímco společnost Volvo (VOLVB) v loňském roce oznámila plány na postupné uvedení nových elektrických a hybridních vozidel do provozu v roce 2019.

Jay Jacobs, ředitel výzkumu ETF poskytovatele Global X, se domnívá, že investice do lithiových dolů a rafinérií, stejně jako investice do společností výrobců baterií poskytují silnou expozici vzhledem k vzestupu poptávky po elektrických vozidlech, k čemuž je potřeba obrovské množství lithia. Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) se v loňském roce zvýšilo o 59 %. Mnoho zásob souvisejících s lithiem ovšem nedávno zaznamenalo pokles, neboť se zmírnily obavy ohledně jejich nabídky. Toyota Tsuscho, obchodní divize společnost Toyota Motoe (TM) uvedla, že zamýšlí koupit podíl na lithiovém dolu. O den později chemická společnost Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) oznámila dohodu s chilskou vládní agenturou, která jí umožní rozšířit výrobu na zhruba 2,2 milionu tun ekvivalentu lithia do roku 2030. To společnosti umožní zdvojnásobit výrobu.

Sean Brodrick, senior editor Weiss Ratings, tvrdí, že pokles zásob lithia je přehnaný a celosvětová poptávka by měla v příštích dvou letech růst o 75000 tun, což by v tomto období překonalo nové zásoby 25000 až 30000 tun. Poptávka po bateriích představuje 40 % trhu s lithiem, tvrdí Berry, a předpokládá, že trh se bude čtyřnásobně rozšiřovat, přičemž baterie budou představovat 60 % až 70 % poptávky do roku 2025.

Mezitím kobalt čelí poněkud jiné situaci, neboť je vystaven riziku, že se ocitne ve zcela nedostupné kategorii. Například Kongo zvyšuje daně na vzkvétající kobalt. Lithium-iontové baterie představují více než 50 % roční globální produkce kobaltu a předpokládá se, že do roku 2020 přesáhnou 60 %, říká Trent Mell, generální ředitel společnosti First Cobalt. Asi 60 % produkce kobaltu pochází z Demokratické republiky Kongo. Kobalt je vedlejším materiálem, přičemž 98 % pochází z měděných a niklových dolů. V Číně ceny síranu kobaltového, hlavní suroviny pro akumulátorový průmysl, vzrostly v roce 2017 o 78 %. Stejně jako u lithia, zvyšování cen kobaltu bylo způsobeno nedostatkem surovin.