Pictet: Trhy podceňují možnost prudkého utahování, letos ale bude pravděpodobně dobře

Minulý rok se rizikovým aktivům vedlo mimořádně dobře a i letošní rok podle investiční společnosti Pictet „vypadá slibně“. Optimismus pramení z pokračujícího silného růstu ekonomiky a korporátních zisků. Na rozdíl od roku 2017 se ale pravděpodobně zvedne volatilita na trzích, což přijde jednak v důsledku posunu politiky centrálních bank a také vlivem chování investorů.



Pictet investorům radí, aby „zůstali v akciích“, kterým by se mělo vést dobře zejména na vyspělých trzích. Ekonomický vývoj by pak měl nahrávat spíše hodnotovým než růstovým titulům. Nejlépe by si pak měly vést finanční tituly a akcie, které budou těžit z daňových škrtů. „Nejvíce jsme přesvědčeni o pozitivním vývoji na japonském trhu, kterému bude prospívat politika Bank of Japan,“ píše Pictet.



Klíčovou otázkou pro letošní rok je vývoj inflace. Konkrétně to, „jak dlouho se ještě udrží nízko“. Výnosy vládních obligací v USA i v eurozóně podle společnosti porostou, na trhu korporátních obligací by investoři měli preferovat kvalitu. Nízké rizikové spready a rizikový výhled by naopak měly investory odrazovat od obligací se spekulačním ratingem. Pozitivně by se měli investoři stavět k alternativním investicím včetně private equity investic, které by si měly zachovat svou prémii za nízkou likviditu a tudíž vyšší návratnost.



Dolaru Pictet moc nefandí, jeho býčí trend je „pravděpodobně u konce“. Příčinou je silný ekonomický růst mimo USA a slabé domácí inflační tlaky. „Je namístě diverzifikovat a zbavovat se dolaru, s ohledem na normalizaci politiky ECB se zdá být atraktivní zejména euro,“ míní Pictet. Mezi nejvýznamnější otázky patří podle něj chování centrálních bank v případě, že se zvedne inflace.



V Japonsku jsou již nyní patrné známky nedostatku výrobních kapacit, produkční mezery se uzavírají i v USA a v Evropě. Spojené státy se navíc rozhodly stimulovat v době nízké nezaměstnanosti a to by mohlo „posunout centrální banky za křivku a nakonec je donutit k agresivnějšímu utahování“. Trhy se podle Pictetu k této možnosti stále staví s nedostatečnou pozorností a i proto je nutné věnovat uvedenému tématu pozornost.



První z následujících dvou tabulek ukazuje projekce Pictetu týkající se cen zlata a ropy, růstu HDP ve vybraných ekonomikách a také vývoje inflace.

Americká ekonomika by podle projekcí měla letos mírně zpomalit, eurozóna by si tempo růstu měla udržet na 2,3 %, čínský růst by měl klesnout z 6,8 % na 6,3 %. Druhá tabulka ukazuje postoj Pictetu (medvědí, neutrální, býčí) k vybraným měnám, akciovým trhům vyspělých a rozvíjejících se zemí, vládním dluhopisům, korporátním obligacím, zlatu, hedge fondům, private equity a realitám:

Zdroj: Pictet