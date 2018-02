Bývalý šéf FEDu Greenspan varuje před kolapsem

Autor slavného výroku „Irrational exuberance“ Alan Greenspan se nechal slyšet, že investoři jsou znovu „v tom“. Jedná se o přílišný optimismus, či až mánii investorů, která se pravidelně vytváří při bublinách na trhu a vede k jejich prasknutí. Bývalý šéf Federálního rezervního systému (FED) dříve takto označil třeba prudce rostoucí akcie v dot-com bublině koncem 90. letech a varoval investory před jejím možným prasknutím, které později i skutečně přišlo.

Podle Greenspana se aktuálně nacházíme ve dvou velkých bublinách. Jedna se týká akcií a druhá dluhopisů. 91letý bývalý dlouholetý předseda FEDu správně odhadl příliš optimistická očekávání investorů ohledně budoucích cen akcií.

Jeho komentáře přicházejí v době, kdy akcie v USA zažily svůj historicky nejlepší start do nového roku a v lednu se posunuly směrem vzhůru o cca 5 % na nová maxima. Výnosy z dluhopisů jsou z dlouhodobého hlediska stále blízko rekordním minimům, jejich ceny jsou výrazně vysoko a měly by začít reagovat růstem na zvyšování sazeb v Americe.

Z krátkodobého hlediska by dluhopisová bublina nemusela tak otřást trhy, ale z dlouhodobého to bude podle Greenspana velký problém. Úrokové sazby neustále rostou, a to má výrazný dopad na celou ekonomiku, přičemž většinou vysoké úrokové sazby vyvolávají pokles akcií.

Tuto středu sice FED ponechal monetární politiku nezměněnou, avšak počítá se s dalším zvyšováním sazeb již v březnu. Letos kromě tohoto zásahu budeme svědky ještě minimálně dvou dalších zvýšení sazeb.

Greenspan zároveň okomentoval i očekávaný prudký nárůst deficitu veřejných financí v USA v souvislosti s novou daňovou reformou a navrhovanými fiskálními výdaji. Americký prezident Donald Trump zatím neupřesnil, jak budou díry v rozpočtu financovány.

Soukromé i veřejné dluhy USA rostou rekordně rychlým tempem. Greenspan to považuje za jeden z největších současných problémů světové velmoci a podle něj mu není věnována dostatečná pozornost. Pokračující nárůst dluhů by mohl být dalším negativním signálem pro americké dluhopisy.

Výnosy z desetiletých a třicetiletých dluhopisů jsou obchodovány na svých maximech a zdá se, že tento trend jen tak brzy neskončí.