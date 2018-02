Babiš svými výroky o lithiu poslal akcie EMH strmě dolů

Premiér v demisi Andrej Babiš ve středu ostře vystoupil v kauze těžby lithia v Krušných horách. Zda se jednalo o začátek nové politické hry, či naprostou právní neznalost věci či jen přehlížení práva, ukáží až následující týdny. Slova Babiše nicméně negativně zapůsobila na investory v European Metals Holdings (EMH).

Babišův veřejný výstup proti svému stranickému ministrovi průmyslu Tomáši Hünerovi byl nečekaně nevybíravý, resp. jeho kroky byly předsedou vlády smeteny pod stůl. Místo zamýšlené Hünerovi dohody o rozvíjení spolupráce s EMH, Babiš jasně řekl, že hodlá jít jinou cestou. Mluví především o státní firmě Diamo. Soudních sporů či arbitráže se neobává. Otázkou je, kolik to v případě pokračování vytýčeného směru bude nakonec daňové poplatníky stát... Těžko totiž očekávat, že ať už například Shard Capital, domácí Arca Capital, či na komodity zaměřená veřejně obchodovaná Cadence Mineral by si nechaly jen tak „ukrást“ svoje investice.

Zajímavé je, že Babiš brojí proti aktivitám australské zahraniční společností, jejíž právní legitimitu navíc nepochopitelně neuznává, a přitom hovoří o korejské a belgické firmě se zájmem o zpracování lithia. Můžeme se jen dohadovat, co za takovými aktivitami „přesunout lithium“ jinam do zahraničí stojí. Babiš přitom neuznává legitimitu EMH, přestože firma počátkem roku předala státním úřadům avizovanou analýzu právní kanceláře Steinepreis Paganin potvrzující její statut, či akcionářskou strukturu. Navíc těžko by zřejmě v říjnu docházelo k podpisu Memoranda o porozumění ze strany předchozího ministra průmyslu Jiřího Havlíčka za přítomnosti zástupců velvyslanectví Austrálie či zastoupení tamní obchodní komory.

Připomenout lze, že v Austrálii registrovaná a veřejně obchodovatelná firma EMH je 100% vlastníkem firmy Geomet, která v Krušných horách dle platných dřívějších povolení provádí geologický výzkum a má tak ze zákona přednostní právo na těžbu. Úterní vystoupení Babiše v hlavní večerní zpravodajské relaci ČT a jeho následný středeční výstup po zasedání vlády však znamenalo pro akcionáře EMH studenou sprchu. V Londýně titul v reakci propadl o více než 14 % na 31 pencí, tj. na cenu, kterou zaznamenával naposledy ke konci roku 2016. V Austrálii pak dnes akcie EMH pokles doháněly, když ztratily přes 10 %.

Vývoj akcií EMH od počátku roku 2016 na burze v Londýně

Dnešní dopoledne na burze v Londýně přináší akciím EMH mírnou vzpruhu, když posilují o 3-4 %. EMH dnes vydala svůj pravidelný kvartální report o vývoji záměru těžby lithia v Krušných horách. Shrnuje však především již dříve jednotlivě zveřejněná fakta. Ať už například pozitivní výsledky dalších vrtů, ukazující na větší než předpokládanou vydatnost některých oblastí na Cínovci, či získání kapitálu od dalších investorů.

EMH již dříve uváděla, že do průzkumu těžby, resp. celého projektu investovala zhruba 300 milionů korun . Jak už jsme rovněž dříve psali na financování dalších aktivit, jako je například příprava finální studie proveditelnosti těžby, získala loni EMH od investorů v čele s britskou investiční skupinou Shard Capital Partners další celkově zhruba 4 miliony AUD (66 milionů korun ).

