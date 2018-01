Jak se vyhnout dluhové pasti?

Objem dluhů v Česku stále roste. Největší podíl na tom mají dlouhodobé úvěry na bydlení, přibývá však i těch krátkodobých. Češi si bez obav půjčují nejen na spotřební zboží, ale například i na vánoční dárky nebo dovolené. Půjčováním peněz na zdánlivé zbytečnosti přitom riskují pád do dluhové pasti. Odborníci radí nad půjčkami pečlivě přemýšlet a půjčovat si jen v nezbytně nutných případech.

Dluh českých domácností činil na konci třetího čtvrtletí 2017 podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací (BRKI a NRKI) 2,09 bilionu korun. Více než tři čtvrtiny tohoto dluhu zaujímal takzvaný dlouhodobý dluh tvořený hypotékami a úvěry ze stavebního spoření. Výše krátkodobého dluhu činila 430 miliard korun a meziročně tato hodnota vzrostla o 5,9 procenta, tedy 23 miliard korun.

„Spotřebitelské úvěry činily ke konci listopadu 2017 podle dat České národní banky 229 miliard korun. Řada domácností si přitom nepůjčuje jen v případě nutnosti, jakou je například rozbitá pračka či lednice, ale využívá půjčky i na zvýšení životního standardu. Častým důvodem půjčování jsou nejen domácí spotřebiče a elektronika, ale třeba i nákup letních dovolených,“ říká Miloslav Kufa, finanční ředitel finanční skupiny Ramfin.

Jeho slova dokládá například i nedávný spotřebitelský průzkum společnosti SANEP, který se týkal vánočních nákupů. Bezmála čtvrtina dotázaných v něm uvedla, že hodlá do nákupu dárků investovat částku mezi pěti a deseti tisíci. Kvůli nákupu se bylo ochotno zadlužit 7,4 procenta dotázaných. Ve srovnání s rokem 2016 to bylo o 1,2 procentních bodů více a o 2,9 procentních bodů více než v roce 2015.

Naučte se šetřit, nečekané výdaje hraďte z rezervy

Nerozvážné zadlužování patří podle Miloslava Kufy mezi častý nešvar. Aby se mu domácnosti vyhnuly, je podle něj nutné, aby se naučily se svými penězi správně zacházet. Základem toho je uvědomění si, že v rámci osobních či rodinných financí je nezbytné mít určitou rezervu. „Obecně se dá říci, že každý by si měl udržovat finanční polštář odpovídající alespoň trojnásobku svých měsíčních příjmů. Odložit stranou by mělo být možné každý měsíc alespoň čtvrtinu příjmů. Pokud to možné není, měla by rodina hledat úsporu nebo dodatečný zdroj příjmů. To v dnešní době, kdy je po pracovnících obrovská poptávka, navíc nemusí být vůbec složité,“ uvádí Miloslav Kufa.

Půjčku si důkladně promyslete a srovnávejte nabídky

Pokud se domácnost dostane do situace, že rezerva na pokrytí plánovaných nákladů nestačí, je vhodné si účel půjčky pořádně promyslet. Zásadní otázkou, kterou by si měl každý položit, je, zda danou věc či produkt skutečně potřebuje. Je-li odpověď ano, pak je třeba důkladně zvážit, od koho a za jakých podmínek si peníze půjčit. „Nabídka super levných půjček se na nás valí ze všech stran, ale ne vždy jsou všechny nabídky zcela transparentní. Spotřebitelé by vždy měli mít dopředu přehled o tom, jaká bude výše splátek, kolik celkem zaplatí i jaké jsou případné sankce a poplatky,“ upozorňuje Michael Pokiser z finanční skupiny Ramfin.

Pozor na kontokorent a kreditní karty

Řada bank nabízí svým klientům možnost zřídit si k účtu kreditní kartu nebo kontokorentní úvěr. Na jednu stranu se jedná o šikovný způsob, jak mít finanční rezervu, na druhou stranu je však třeba mít v patrnosti, že peníze nikdy nejsou vaše a stále se jedná o úvěr. Padesátidenní a delší bezúročná období lákají k zakoupení zájezdu nebo nové televize, ale nezodpovědné nákupy jsou podle odborníků cestou do dluhové pasti. „Častá je situace, kdy majitel karty končí pravidelně v mínusu a začne mít problémy se splácením. V nejhorším případě pak vytlouká klín klínem, zakládá další karty, aby zaplatil dluh na těch stávajících, nebo si na dluhy půjčuje jinde,“ doplňuje Miloslav Kufa.