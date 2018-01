Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV míří na trh START pražské burzy

Česká společnost Primoco UAV SE, která vyvíjí, vyrábí a prodává civilní bezpilotní letoun Primoco UAV model One 100/150 a motor Primoco Engine 500, zvažuje vstoupit na kapitálový trh prostřednictvím platformy START, kterou pro malé a střední podniky otevírá Burza cenných papírů Praha.



Společnost Primoco UAV nabídne investorům své akcie prostřednictvím veřejné primární nabídky akcií (IPO). Pokud veškeré kroky nezbytné k přijetí na trh START proběhnou podle předpokládaného harmonogramu, mohlo by být obchodování s akciemi Primoco UAV SE zahájeno ve druhém čtvrtletí roku 2018.





Společnost Primoco UAV v uplynulém roce dokončila dvouletý vývoj letounu a získala certifikaci od Úřadu pro civilní letectví na bezpilotní letoun. Civilní bezpilotní letoun Primoco UAV model One 100/150 je schopný létat zcela samostatně dle naprogramovaných letových plánů. Ke klíčovým vlastnostem letounu patří zejména jeho velikost, maximální vzletová hmotnost 100/150 kg, výdrž 10 hodin, dolet 1 500 km, cestovní rychlost 100-150 km/h, užitečný náklad 50 kg a plně automatický vzlet i přistání. Uplatnění tak nachází zejména v energetice, při ochraně hranic a pobřeží, monitoringu požárů nebo pátrání a záchraně.Vedle toho společnost vyvinula vlastní motor Primoco Engine 500, který kombinuje vyšší výkon (50 HP), spolehlivost a dlouhou životnost (TBO 500 hodin) při zachování kompaktních rozměrů a skvělé váhy (25 kg). Tímto motorem jsou osazovány jak letouny vyráběné přímo společností Primoco UAV SE, tak jsou rovněž určeny k prodeji a zástavbě do letounů jiných výrobců.„Pro Primoco jde o velmi zásadní moment v historii společnosti, která za dobu své existence dokázala vyvinout, otestovat, certifikovat a úspěšně zahájit prodej svých letounů ve světě. Vyrábíme a prodáváme letoun, který nemá ve své velikosti konkurenci v celosvětovém měřítku. Právě nyní jsme příkladem prodali letouny do Malajsie,“ sdělil Ladislav Semetkovský, generální ředitel a zakladatel společnosti.Primoco UAV SE je firma řízená výhradně českým managementem s rozsáhlými zkušenostmi v mezinárodním obchodu a leteckém průmyslu . Hlavním poradcem a koordinátorem procesu přípravy vstupu na trh START je společnost C-Corporate Finance Nový trh START organizovaný burzou ve spolupráci s vybranými partnery a členy burzy je určen pro menší české akciové společnosti s celkovou tržní kapitalizací (hodnotou) nad 1 mil. EUR Burza jej spustila v říjnu loňského roku. Pravidla a podmínky nového trhu byly připraveny tak, aby v maximální míře odstranily všechny bariéry, které malým a středním firmám doposud neumožňovaly využít kapitálového trhu jako zdroje financování. „Regulované trhy jsou pro menší firmy prakticky nedostupné. Důvodem je přemíra administrativy vyžadovaná regulací, která ve svém důsledku zvyšuje celkové náklady na vstup na burzu. Odstranění nebo alespoň částečná eliminace těchto bariér byla pro nás zásadní při přípravě trhu START“, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.