Schwab: Býk poběží dál, ale drama bude větší a přijdou korekce

Další posilování akciových trhů nabralo letos na intenzitě. Doposud je doprovází odpovídající zvýšení ziskovosti korporátního sektoru, ale podle investiční společnosti Schwab bychom měli věnovat pozornost i růstu rizika. Americká ekonomika si sice vede stále dobře, ale zlepšení už není tak velké jako v předchozích obdobích, což by mohlo vést k „vyšší volatilitě na akciovém trhu a jeho možné stagnaci“.



Následující obrázek ukazuje vývoj amerického akciového trhu, jehož prudké posilování z poslední doby již v analyticích společnosti Schwab budí určité obavy. Podobná prudká posílení totiž často následují korekce, i když některé z nich mohou být pouze kratšího trvání. Na druhou stranu je podle Schwabu zřejmé, že investoři nepropadli iracionálnímu optimismu, což je zřejmé i z množství kritických názorů na současný vývoj na trhu. Nicméně Ned Davis Research Crowd Sentiment Poll, který sleduje sentiment investorů, ukazuje nejvyšší míru optimismu od roku 2002 (tedy od roku, kdy se začal používat).



PE indexu S&P 500 založené na ziscích očekávaných v následujících 12 měsících nyní dosahuje hodnoty 18,5. Jde o hodnotu vysokou, ale stále ani zdaleka nedosahuje hodnot 24 – 26, kterých bylo dosaženo na vrcholu trhu v roce 2000. Alan Greenspan přitom o možné iracionalitě na trhu hovořil už v roce 1996, ale býčí trh pak pokračoval ještě další 4 roky, poukazuje Schwab. Investoři by ovšem nyní měli věnovat pozornost tomu, že současný optimismus je obecně vysoko a to samé platí o valuacích. Trh tak nedisponuje „velkým tlumícím polštářem“.





„Na obzoru nejsou známky recese, která obvykle bývá spouštěcím mechanismem pro medvědí trh. Malá pravděpodobnost recese je zřejmá například z vývoje vedoucích indikátorů. Ty ukazují, že růst bude pravděpodobně pokračovat a dokonce by mohl ještě více zrychlovat,“ píše Schwab a v následujícím grafu shrnuje vývoj indikátorů LEI:Rizika pro současnou rally přicházejí mimo jiné z Washingtonu. Trh doposud do značné části ignoroval politické drama, které v USA probíhá, a choval se podobně jako v minulosti. Jenže riziko spojené se současnými hlubokými problémy v americké politice by podle Schwabu investoři úplně ignorovat neměli. Příčinou je třeba možné odstoupení USA z NAFTA a zavedení obchodních cel a tarifů. Trhu by na volatilitě mohly přidat i nadcházející volby v USA. Investoři budou bezesporu věnovat pozornost dalším zasedáním vedení Fedu, které bude sledovat zejména známky rostoucí inflace pramenící jednak z utažených podmínek na trhu práce , ale také z daňové fiskální stimulace. Evropské akciové trhy čelí zejména rizikům spojeným s politickým vývojem v Itálii, silným eurem a protekcionismem, kterým hrozí americký prezident Trump. Trhy zatím rizikům spojeným s volbami v Itálii příliš velkou váhu nedávají, tudíž by je mohl nemile překvapit možný úspěch populistů. Silné euro zatím evropskou ekonomiku výrazněji nebrzdí, ale pokud se objeví známky změny, akciové trhy na to mohou podle Schwabu také zareagovat citlivě. A podobné to je s Trumpovými hrozbami ohledně cel, které ale byly doposud spíše jen prázdnými gesty.„Býk by měl běžet i nadále, ale bude jej doprovázet větší drama než v minulosti, a pravděpodobnější jsou i občasné korekce. Je proto důležité diverzifikovat a být disciplinovaný ohledně dlouhodobé alokace aktiv,“ radí Schwab.Zdroj: Schwab