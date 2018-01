Rozbřesk: Koruna na novém maximu od intervencí. Volby důvodem nejsou

Koruna víceméně ignorovala české prezidentské volby a pozornost se pomalu ale jistě stáčí k zasedání ČNB v tomto týdnu ve čtvrtek. I proto koruna začala na začátku týdne posilovat a hned zpočátku označkovala nová “post-intervenční” maxima. Věříme, že svižný růst ekonomiky a rostoucí domácí inflační tlaky přimějou centrální banku znovu k akci, a ta tak zvýší základní sazbu o dalších 25 bps na 0.75 %.



Řada centrálních bankéřů včetně guvernéra mluvila v posledních dnech o tom, že je zapotřebí v tomto roce alespoň dvakrát sazby zvýšit. Guvernér sám navíc dodal, že považuje únorový růst sazeb za pravděpodobný. Šance na vyšší sazby jsou v tomto týdnu tedy skutečně vysoké. Otázkou spíše je, jak bude vypadat následná komunikace centrální banky. Zdá se, že se v bankovní radě se utvořily dva tábory. Jeden aktivističtější (Mojmír Hampl, Vojtěch Benda) by klidně zvedal sazby rychleji než diktuje prognóza, protože považuje domácí inflační tlaky za dostatečně silné a věří, že není třeba slepě kopírovat trajektorii načrtnutou prognózou. Druhá, konzervativnější skupina kolem guvernéra Rusnoka, chce postupovat opatrněji, a to především proto, aby nedala koruně záminku k dalším výrazným ziskům. Ostatně na únorovém zasedání bude vedle nové makroprognózy (nečekáme dramatické změny) zveřejněna poprvé také centrální bankou předpokládaná trajektorie kurzu. Trhy tak budou mít opět více jasno v tom, na jaké zisky koruny už by byla centrální banka citlivá a kde už může začít uvažovat nad přibrzděním růstu sazeb….Na stávajících úrovních to ale s vysokou pravděpodobností ještě nebude.





TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna v týdnu před zasedáním ČNB označkovala nová post-intervenční maxima a posunula se pod 25,30 EURCZK. Zatím to ale podle nás nejsou takové zisky, které by centrální bance měly zavřít dveře k únorovém zvýšení sazeb (tento čtvrtek). Před zasedáním centrální banky počítáme s pokračujícími opatrnými zisky, pak v závislosti na komentářích spíše z dočasným zklidněním koruny. Silnější technické bariéry vidíme na 25,15 a pak samozřejmě na 25,00 EURCZK.



Zahraniční forex

Výsledek amerického HDP v pátek odpoledne eurodolar nijak neohromil a tak kurz končil nad hranicí 1,24. Pro dolar tak byl minulý týden jeden z nejhorších za několik let, což ostatně platí o celém začátku roku.

Ani tento týden se ale trh nudit nemusí. Čeká na něj totiž vedle sady důležitých dat i zasedání Fedu (středa). O volatilitu se přitom může postarat třeba výsledek HDP či inflace v eurozóně (zítra, resp. ve středu), popřípadě data z amerického trhu práce (pátek).



Ropa

Ropa Brent startuje týdenní obchodování pevně nad hranicí 70 USD/barel, severoamerická WTI se pak drží nad 66 USD/barel. Ceny ropy tak zásadněji neovlivnila páteční data agentury Baker Hughes, která poukázala na významný nárůst aktivity amerických těžařů. Ti v posledním týdnu přidali 12 aktivních vrtných souprav (celkem 759), nejvíce od března minulého roku. V posledních týdnech tak platí, že pozornost trhů spíše směřuje k probíhajícímu rebalancování, tj. změnách ve stavu zásob. Ty bude tradičně v úterý reportovat API, ve středu se pak ropný trh dočká oficiálních verze těchto čísel od EIA. V pátek várku týdenní dat doplní aktivita amerických producentů.