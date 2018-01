Farmabyznys: Genalyte chce uspět tam, kde Theranos drtivě prohrál

Technologická společnost Genalyte vstupuje na zdravotnický trh s přístrojem, který umí bleskově vyhodnotit krevní test. Jen v USA se velikost trhu s diagnostickými pomůckami odhaduje na 27 miliard dolarů.

Tu pohádku už jsme slyšeli několikrát: technologický start-up ze Silicon Valley se chystá zbourat trh se zdravotnickým testovacím zařízením. Tentokrát má onou rozbuškou být přístroj, který dokáže během pouhých patnácti minut zpracovat a vyhodnotit výsledky krevních testů. Stačit mu k tomu má doslova jen pár kapek nejvzácnější tekutiny.

Na trh ji uvede americká společnost Genalyte, která sídlí v San Diegu. Mnozí analytici upozorňují, že je to vstup na tenký let, který se už v minulosti pod neméně ambiciózními plány probořil. Své o tom ví jiná kalifornská společnost Theranos, kterou podobná prohlášení málem přivedla ke krachu a dodnes bojuje o přežití.

O vzestupu a pádu společnosti Theranos jsme psali zde.

Rozbít laboratorní oligopol

Genalyte však věří, že se z chyb svých konkurentů poučila a je odhodlána uspět tam, kde si jiní vylámali zuby. Své přesvědčení opírá o desetiletí trvající vývoj své technologie, nicméně nyní ji čeká úkol daleko obtížnější: přesvědčit investory, kteří jsou vůči vpuštění svého kapitálu do podobných projektů poněkud skeptičtí.

Pokud jim ale sázka na Genalyte vyjde cena je lákavá. „Rozbití amerického trhu se zdravotnickým testovacím zařízením, který v současnosti ovládají dvě velké společnosti, LabCorp a Quest, a jejich podíl na sedmadvacetimiliardovém trhu dosahuje téměř 45 procent,“ píše list Financial Times.

Genalyte se ale snaží. Nedávno svůj testovací přístroj Merlin 1.0 představila na zdravotnické konferenci v San Francisku, kterou pořádá banka JP Morgan. Jde o největší setkání šéfů firem ze zdravotnického odvětví a investorů tohoto druhu na světě. Účelem je právě propojení kapitálu a společností, které mají šanci investice náležitě zhodnotit.

Merlin je díky malým kolečkám snadno přemístitelný a pokud ho zrovna nikdo nepoužívá, dá se jednoduše „zaparkovat“ do rohu ordinace či operačního sálu. Genalyte tvrdí, že dokáže testovat krevní vzorky a vyhodnocovat je na srovnatelné úrovni jako laboratoř. Vzhledem k tomu, že výsledky mohou být k dispozici do patnácti minut, odpadá tak nutnost je právě do laboratoře posílat. Pacient i lékař tak ušetří spoustu času.

„Je to vlastně taková laboratoř na kolečkách,“ řekl listu Financial Times Cary Gunn, zakladatel a šéf společnosti Genalyte, který právě rychlou dostupnost výsledků krevních testů vyzdvihuje nejvíce. Podle něj Merlin na konferenci vzbudil mezi potenciálními investory obrovský ohlas. Nadšení navíc bylo prý tak velké, že nikdo neblahou zkušenost Theranosu ani nepřipomněl. Gunn nicméně připustil, že pochybnosti ještě přijít mohou.

Nadšení investorů v San Francisku

„Investoři se na nás dívají s velkou nadějí a to je dobře,“ řekl Gunn a o Theranosu se rovněž vyjádřil pozitivně. „Ukázali, že ta idea je správná. Decentralizace diagnostiky a testování a jejich vložení do rukou lékařů a pacientů je skvělá a důležitá věc,“ dodal. Uvedl také, v čem se přístup Genalyte od Theranosu liší: „Je to hlavně v tom, že jsme prokázali, že to funguje.“

Na rozdíl od Theranosu, který se snažil všechny druhy krevních testů provádět na jediném přístroji, se Merlin skládá ze tří různých. Dva z nich – počítadlo krevních buněk a chemický analyzér – je možné zakoupit samostatně. Jedná se o testy, které praktičtí lékaři využívají nejvíce. Třetí přístroj pak dokáže provádět testy proteinů.

Genalyte také lékařům hodlá nabídnout dobré podmínky pro to, aby si přístroj pořídili. Prý si jej nebudou muset koupit, ale bude možnost pronájmu nebo výhodného úvěru. Genalyte současně usiluje o to, aby byly testy na jeho přístrojích prováděné, hrazené ze zdravotního pojištění.

Na trh až příští rok

Objevují se však i skeptici, kteří před Merlinem varují. „Pokud jde o testování, vždy máte jen volbu mezi testem přesným, levným nebo rychlým. Můžete mít dvě ze tří těchto vlastností, ale nikdy všechny,“ varuje Geoffrey Baird, profesor katedry laboratorní medicíny Washingtonovy university. Podle něj je navíc možné, že technologie s mikročipem, které Genalyte nabízí, „mají sklon dopustit se několika druhů chyb“.

Společnost Redmile, která se na financování Genalyte podílí od roku 2016 svými 36 miliony dolarů, se však podobných varování neobává. „Laboratorní byznys je symbolem toho, v jakém nepořádku americké zdravotnictví je,“ řekl listu Financial Times Gerard van Hampel Platerink, výkonný ředitel Redmile. A jako důkaz, že Genalytu věří, prý Redmile další investici do nadějného projektu chystá.

Genalyte však ještě musí pro své přístroje získat povolení od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Toho chce dosáhnout v příštím roce. Za tímto účelem chystá testování celkem deseti Merlinů s tím, že do testů chce zapojit dva až čtyři tisíce pacientů.

