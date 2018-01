ČNB: Rusnok naznačil hike. Pravděpodobnost růstu je velmi slušná

Ve včerejším rozhovoru pro Lidové noviny řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok, že „je velmi slušná pravděpodobnost, že sazby vzrostou“. ČNB bude na zasedání 1.2. zveřejňovat svou novou prognózu a dá se předpokládat, že jí J. Rusnok před tímto rozhovorem samozřejmě viděl. Proto se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že k hiku dojde.

Ohledně počtu zvýšení řekl, že ČNB letos zvýší sazby minimálně dvakrát. Tady a to především u slůvka „minimálně“ již vidíme vyšší nejistotu, protože v tuhle chvíli inflace zpomaluje a i když bude v letošním roce nad cílem, nepůjde o žádný závratný růst cen (naše prognóza je 2,2- 2,3 %). Navíc inf laci bude brzdit i posilující koruna. Náš pohled je v tuto chvíli bližší T. Nidetzkému, který v pátek řekl, že dvě zvýšení letos mohou stačit. My aktuálně očekáváme jedno zvýšení v 1Q (pravděpodobně únor), další v 3Q (srpen) a k dalšímu dojde na přelomu let 2018/19 (aktuálně čekáme hike v únoru 2019 s tím, že ale nejistota nad přesným měsícem za rok je samozřejmě vyšší kvůli ECB apod.).

Koruna je stále relativně silná, což vnáší do rozhodnutí o sazbách nejistotu. K tomuto tématu řekl včera guvernér, že „nás současný vývoj koruny neznervózňuje“ (myšleno bankovní radu). To vnímáme tak, že nyní může BR sazby zvýšit, ale v případě pokračování posilujících tendencí se další zvýšení sazeb mohou oddálit.

V tomto ohledu je důležité, že ČNB začne opět zveřejňovat prognózu kurzu, což může pomoci vývoj kurzu stabilizovat. Pokud bude totiž kurz koruny silnější, než bude prognóza ČNB, bude takový vývoj vnímán jako protiinflační riziko s možnou implikací pro pomalejší růst sazeb oproti prognóze.

Dále řekl, že by byl rád, kdyby se spread mezi depozitní sazbou ČNB a repo sazbou dostal (postupně) na jeden procentní bod tak, jak to bylo v minulosti. To není žádné překvapení.

Dalším tématem, které může být dalším faktorem pro růst sazeb, je aktuální vývoj cen nemovitostí. V této souvislosti již mluví o bublině, což vzhledem k aktuálnímu růstu cen není nečekané. V číselném vyjádření je to zhruba 10-15 % nad přijatelnou cenou. Vysoké ceny nemovitostí ale nejsou (a ČNB to správně komunikuje) primárním důvodem pro růst sazeb. ČNB na jejich zkrocení používá jiné nástroje (doporučení na LTV a pod), nicméně růst sazeb může být jejich vhodným doplňkem.



Jiří Polanský