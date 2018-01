Veterán Wall Streetu Boockvar: Bitcoin přijde o 90% hodnoty, konec roku na 1000-3000 USD

Podle Petera Boockvara, který platí za respektovaného veterána Wall Streetu, trh kryptoměn projde epickým propadem. Podle Boockvara není zřejmé, jestli to bude formou rychlého propadu nebo postupných ztrát, ale bezpochyby k němu dojde. Pokud něco na trzích projde parabolickým vývojem, tak to v drtivé většině případů končí na úrovních, na kterých ona parabola začala. Kryptoměny jsou zcela jistě ve zcela klasické bublině.Podle Boockvara jmenovitě bitcoinu hrozí propad o 90% s koncem roku na úrovních někde mezi 1000 - 3000 USD za kus, tedy na úrovních, kde se nejpopulárnější virtuální měna obchodovala před rokem.Boockvar vidí souvislost splasknutí bubliny s růstem základních sazeb ve světě. Za kryptoměnovou mánii v tomto úhlu pohledu mohou centrální banky a jejich extrémně rozvolněná měnová politika, jež zcela pokřivila pohled investorů na problematiku rizika jako takového. Boockvar jde dál a míní, že bez všech programů QE by nebyly možná ani žádné kryptoměny Podle Boockvara jakmile dojde k propadu kryptoměn , investoři změní své postoje k riziku, což by mohlo negativně zasáhnout také klasické akciové trhy. Půjde ale o čistě psychologickou záležitost, která nebude mít žádné opodstatnění ve fundamentálním ekonomickém vývoji.