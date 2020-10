Brexit, pandemie a Maradonova teorie úrokových sazeb

Britský premiér Johnson si dnešní den, tedy čtvrtek 15. října, nastavil jako deadline, do kdy musí být s Evropskou unií dojednána obchodní brexitová dohoda. Pokud by se tak nestalo, Británie se začne připravovat na tvrdou verzi odklonu od evropského trhu. Deadline dodržen nebyl, kurz libry však potvrzuje, že to není důvod k panice.

Agentura Bloomberg v polovině minulého týdne uvedla, že pokud nebude do dnešního dne dosaženo brexitové dohody, Britové s vyjednáváním končí. Citovala přitom zdroj blízký týmu premiéra Johnsona. Zpráva se tehdy podepsala na oslabení libry proti euru nad hranici 0,91 EURGBP. Následovala ale korekce zpět, kterou lze připsat evropskému „kontru“. Podle Bloombergu zástupci EU sází na to, že britský premiér jednoduše blafuje a ve výsledku z jednání neodstoupí. A právě to se na librovém trhu nakonec ustálilo jako převažující názor, který byl včera nakonec, byť ne oficiálně, potvrzen.

Středeční zpráva agentury Bloomberg, opět citující zdroj blízký premiérovi Johnsonovi, uvedla, že britští zástupci budou vyjednávat dále i po nastaveném termínu. Podle serveru The Times s tímto doporučením přišel britský vyjednavač pro brexit David Frost. Finální rozhodnutí, zda vyjednávat dál, nebo ne, by přitom dle zdroje a následně i dle slov samotného Johnsona mělo padnout po čtvtečním a pátečním summitu EU.

Pokud by jednání byla definitivně ukončena, podle draftových dokumentů EU by vše opravdu směřovalo k tvrdé verzi odchodu, jelikož obě strany nedosáhly žádného průlomového výsledku. Zástupci EU se již dokonce zavázali, že se začnou připravovat na brexit bez dohody. V opačném případě představitelé obou stran dle Bloombergu věří, že shody by mohlo být dosaženo na konci října, případně na začátku listopadu.

Z předchozích brexitových vyjednávání víme, že dohody může být dosaženo v podstatě na poslední chvíli. Část trhu zřejmě sází i na to, že si Velká Británie nemůže dovolit tvrdý brexit, a to vzhledem k již tak dost oslabené britské ekonomice vinou dopadů koronaviru. Právě opatření spojená s pandemií v posledních dnech snímají část nervozity z britsko-evropských jednání. Trhy se přitom zaměřují na to, zda se ostrovní země nevydá na dráhu nových, byť zřejmě jen lokálních, uzavírek. Podobně jako u nás, tento scénář představuje riziko citelného zpomalení nastartované ekonomické obnovy, což se nutně projevuje ve volatilnějším kurzu s vyšší pravděpodobností oslabení.

Kombinace brexitu bez dohody a dopadů nové pandemické vlny by ještě více podpořila to, co již nějakou dobu část britského trhu zaceňuje, a to je snížení sazeb do záporu. Predikci tohoto kroku živí i sami zástupci Bank of England, kteří sice brzké zavedení sazeb pod nulou neslibují, jejich komentáře ohledně zkoumání potenciálních dopadů tohoto kroku však představují nepřímý signál říkající „chystáme se na později“.

Naposledy k tomu přispěla informace o tom, že Bank of England odeslala dopis šéfům britských bank, v němž se dotazuje, zda jsou jejich bankovní domy připraveny na možnou implementaci záporných sazeb. To je možné navázat například na nedávný komentář guvernéra britské centrální banky Baileyho k tomu, že měnová autorita zavedení sazeb pod nulou nezvažuje v rámci aktuálního rozhodnutí, zvažuje ho však v souvislosti se zařazením do balíčku možných nástrojů měnové politiky.

Za současné situace, kdy je dosažení obchodní brexitové dohody stále ve hře a kdy není zaveden britský lockdown, můžeme předpokládat, že se Bank of England spoléhá na tzv. Maradonovu teorii úrokových sazeb. V jejím rámci se centrální banka snaží svými komentáři směrovat trh a očekávání ekonomických subjektů, aby je posunula žádoucím směrem, aniž by sledovaný krok, v tomto případě záporné sazby, nakonec zavedla, jak teorii popsal bývalý guvernér Bank of England Mervyn King.

Jestliže by ale došlo na černý scénář ve smyslu tvrdého brexitu a zmrazení britské ekonomiky, byť možná jen částečné, negativní úroky bychom začali považovat za jistotu s velmi krátkou otázku času i za předpokladu, že by měnová autorita nejprve přistoupila ke změnám v programu kvantitativního uvolňování, jak jsme psali již dříve. Bank of England by v tomto směru měla mít alespoň ve srovnání s ECB a jejím posunem úroků pod nulu jednu výhodu, a to pozici v cyklu, což by efektivitu sazeb pod nulou mělo ovlivnit.

Co je Maradonova teorie úrokových sazeb?

Mervyn King tuto teorii postavil na utkání mezi Argentinou a Anglií v roce 1986 v rámci fotbalového šampionátu v Mexico City. Diego Maradona v tomto zápase dal dva góly, přičemž ten druhý vstřelil poté, co běžel v podstatě po přímce z vlastní poloviny, aniž by ho protihráči zastavili. Jak je to možné? Jak mohl takto „obejít“ hned pět hráčů? Jednoduše proto, že všichni čekali kličkování, jako tomu bylo u prvního Maradonova gólu v tomto zápase.

Pokud tento princip aplikujeme na měnovou politiku, v podstatě jde o to, že centrální banky směrují očekávaní trhu a ekonomických subjektů určitým směrem – měnová expanze nebo restrikce – prostřednictvím komentářů, forward guidance (např. příslib udržování sazeb na velmi nízkých úrovních po delší dobu) apod. Jednotlivé subjekty tento směr registrují a začnou ho začleňovat do svého chování a očekávání. Centrální banka přitom daný krok spojený s daným směrem, například zvýšení nebo snížení sazeb, nemusí ve výsledku ani realizovat, jelikož už je dávno zakotven ve výhledu ekonomických a tržních subjektů, které se podle toho chovají.

