Bageterie Boulevard: Obrat od posledního vyhlášení restriktivních opatření klesl o 30% a bude dále klesat. Přechod na jarní take away/drive thru režim

Vzhledem k uzavření restaurací přechází Bageterie Boulevard na stejný typ provozu jako na jaře. Všech 45 poboček včetně food courtů funguje v take away módu, ve všech kamenných restauracích jsou instalována výdejní okénka, která máme připravena již z jarních měsíců.Posilujeme naši rozvozovou službu BB domů a očekáváme skokové zvýšení zájmu. Proto jsme usilovně pracovali na jejím rozšíření a ode dneška je služba dostupná ve všech městech, kde se nachází pobočky Bageterie Boulevard. Posilujeme také kapacity našich drive thru jednotek, které po uzavření restaurací na jaře tohoto roku zaznamenaly až 70% zvýšení poptávky oproti stejnému období v minulém roce.Opětovné omezení provozu restaurací a prodej pouze formou take away na téměř 3 týdny je samozřejmě velkým finančním zásahem pro všechny provozovatele a podnikatele v gastro segmentu. Od vyhlášení posledních vládních opatření jsme zaznamenali 30% pokles obratu a očekáváme, že tato ztráta bude dále narůstat.