Stock Spirits: Výsledky za 3Q budou nad odhady managementu

Společnost zveřejnila komentář k výsledkům za fiskální rok končící 30. září. Celkové prodeje by měly být lepší oproti očekávání managementu. V Polsku a ČR pokračoval růst jak z pohledu prodaných objemů, tak z finančního pohledu, a to i přes zvýšení spotřební daně a vládní restrikce. Dopad pandemie Covid-19 v druhé polovině roku byl slabší oproti původním předpokladům s dobrou výkonností především v off-trade segmentu (maloobchod). Čistý dluh klesl na 23 mil. EUR (55 mil. EUR k 30. září 2019 ). Celkově jsou zveřejněné informace jen obecné, nicméně naznačují, že výsledky hospodaření za uplynulý fiskální rok by nemusely být pro trh zklamáním a společnost nadále posiluje svou pozici na polském a českém trhu. Samotná čísla za minulý fiskální rok společnost zveřejní 2. prosince.