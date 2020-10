Summers: Rally na akciích neznamená, že je vše v pořádku

Fiskální stimulaci americká ekonomika skutečně potřebuje a pokud nebude schválena, může to být chyba, za kterou se bude platit. Pro Bloomberg Finance to uvedl známý ekonom a bývalý ministr financí Lawrence H. Summers. Podle něj existuje řada známek, že rychlé oživení ztratí na síle v případě, že nebude další fiskální balíček schválen. Ukazují na to přidávají frikce ve finančním systému, firmy propouštějí, pandemie neustupuje.



Akciový trh podle ekonoma naznačuje, že volby vyhraje Biden. Příkladem je to, jak dobře si vedou firmy související se zelenými technologiemi na straně jedné, na straně druhé horší výsledky firem zabývajících se fosilními palivy. Ty první by totiž těžily z Bidenovy politiky zaměřené na obnovitelné energie. Akcie podle ekonoma mohou také doufat, že pokud se ekonomická situace zhorší, Fed přikročí k další stimulaci, která z velké části prospívá právě akciovému trhu. Podle Summerse by ovšem bylo chybou, kdybychom z vývoje na akciovém trhu usuzovali, že je vše v pořádku.



Na otázku týkající se vývoje pandemie Summers uvedl, že třeba takový Pákistán, který není právě známý jako země, kde vše funguje jako hodinky, si v této oblasti vede mnohem lépe než Spojené státy . Částečně je to dáno kulturou , protože v USA se lidé starají o vlastní zdraví a nedávají tolik váhy zdraví v celé společnosti. Z nemalé části se ale podle Summerse projevuje vládní neschopnost včetně podporování rizikového chování, jako je třeba shromažďování velkého počtu lidí bez roušek Summers se také domnívá, že by nebylo dobře, kdyby letecké společnosti dostaly „příliš mnoho pomoci“. Na jednu stranu je sice třeba udržet tento typ dopravy při životě, ale pomoc by neměla být taková, aby rostly ceny akcií těchto firem a aby na pomoci profitovali dluhopisoví investoři. Příliš malá je naopak pomoc poskytovaná ženám. Summers totiž poukázal na to, že ekonomické problémy související s pandemií doléhají především na ně. Americké ekonomice přitom v posledních desetiletích výrazně pomohla rostoucí zaměstnanost žen a pokud by se tento trend otočil, šlo by o negativní jev.Americká, britská či brazilská demokracie podle ekonoma zatím nejsou moc dobré v tom, jak zajistit lidem zdravotní bezpečí. Vše se zhoršuje s tím, pokud se ve společnosti staví jedna skupina lidí proti druhé, jako tomu je třeba ve Spojených státech . Ty byly přitom dříve příkladem, který „více než zbraně přispěl třeba k pádu berlínské zdi“. Nyní jsou na tom ale Spojené státy podle ekonoma v této oblasti nejhůře za celou dobu, co pamatuje.Zdroj: Bloomberg Finance