MONETA strategickým partnerem organizace Post Bellum, podpoří projekt Paměť národa

Po úspěšné spolupráci s Knihovnou Václava Havla přichází Skupina MONETA s dalším strategickým partnerstvím na poli občanské zodpovědnosti, kritického myšlení, svobody a lidských práv s přesahem do aktuálních společenských témat. V rámci spolupráce s organizací Post Bellum podpoří projekt Paměť národa, ze kterého vzniká jedinečný dokumentární cyklus „Příběhy 20. století“. Dokumentaristé Post Bellum se kromě jiného zaměří i na osudy československých kulaků. MONETA se bude finančně podílet i na vybudování tzv. Institutů Paměti národa ve vybraných městech České republiky.

„Projekty organizace Post Bellum jako Paměť národa mají velkou zásluhu na historickém povědomí veřejnosti. Činnost, které se věnují, je nesmírně důležitá, neboť národ, který ztratí paměť, ztrácí i svou identitu. Zároveň je tu i nepřehlédnutelná shoda symboliky. MONETA byla totiž v římské mytologii bohyní paměti a vzpomínek,“ uvedl v této souvislosti Tomáš Spurný, generální ředitel MONETA Money Bank.

„Myslím, že je to začátek krásného přátelství, jak by řekl klasik. V Monetě jsme zkrátka našli partnera. Velmi si vážíme, že tak věhlasná bankovní společnost a její vedení cítí stejnou potřebu jako my: totiž uchovat vyprávění starých lidí a přibližovat skrze tyto příběhy historii 20. století. Děkujeme a těšíme se na dlouhodobou spolupráci," říká o spolupráci Mikuláš Kroupa, ředitel a zakladatel organizace Post Bellum.

V rámci partnerství vznikne dosud největší evropská sbírka příběhů a vzpomínek pamětníků podávající svědectví o kolektivizaci za komunismu. Toto téma je Skupině MONETA blízké, má tradičně silnou pozici ve financování českého zemědělství i v podpoře rozvoje malých a středních firem či živnostníků. Natáčet by se mělo začít už v lednu příštího roku. První čtyři Instituty Paměti národa, stálé expozice o 20. století s koncepcí dokumentárních a vzdělávacích center, by pak měly vzniknout průběžně do konce roku 2021 v Brně, Olomouci, Pardubicích a ve Zlíně.

Kromě organizace Post Bellum je MONETA také partnerem Knihovny Václava Havla, v prostorách své pražské a ostravské centrály otevřela vloni na jaře své vlastní Knihovničky Václava Havla pod patronací stejnojmenné společnosti. Tímto partnerstvím banka podporuje šíření myšlenkového, literárního a politického odkazu Václava Havla coby dramatika, myslitele a bojovníka za svobodu a demokracii.