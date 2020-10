11,30 h - US akciové futures indikují pozitivní vstup do řádného obchodování

US indexové futures po včerejších odpoledních ztrátách v průběhu evropského dopoledne indikují lehký růst zámořských akciových trhů v řádu několika málo desetin procenta.Zdá se, že se trhy poněkud uklidnili po včerejším oznámení prezidenta Trumpa , že končí vyjednávání druhého kola fiskální pomoci ekonomice a hodlá se k němu vrátit až po vítězných volbách . Trh měl čas na hlubší rozbor Trumpova kroku a až tak černě, po větším zvážení, situaci zřejmě nevidí. Někteří považují jeho krok pouze za vyjednávací strategii. Někteří experti navrhují, aby druhé kolo fiskální pomoci svým rozsahem odpovídalo rozsahem i zaměřením tomu prvnímu, které pracovalo s objemem 1,6 biliónu USD Určité uklidnění na trhu pramení také z komentářů šéfa Fedu Powella, který poznamenal, že bez patřičné podpory ekonomika v rámci druhé vlny pandemie oslabí, což by se při troše dobré vůle dalo interpretovat jako připravenost centrální banky k další podpoře, pokud to bude nutné.