Koruna v období nouzového stavu

Česká republika se v noci z neděle na pondělí ponořila do dalšího období nouzového stavu. Ten bude podle plánu platit do začátku listopadu a jsou s ním spjata další opatření proti šíření koronaviru. Právě vývoj posledních týdnů ve spojení s druhou vlnou pandemie byl jedním hlavních faktorů ovlivňujících kurz koruny. A tato situace podle nás ještě nějaký čas potrvá.

Největším strašákem korunových obchodníků bylo a stále je možné zmrazení ekonomiky v podobném duchu, jako tomu bylo v březnu. I přesto, že ministr zdravotnictví Prymula během víkendu uvedl, že uzavřít ekonomiku – konkrétně na 14 dní – nikdo nechce, řešení nikterak výrazně se nezlepšující se covidové situace by to podle něj přineslo. Vzhledem ke komunikačnímu šumu poslední dní bychom se tak nedivili, pokud by se tato slova alespoň částečně nepodepsala na slabší domácí měně.

Druhou vlnu pandemie koronaviru jako výrazné ekonomické riziko potvrdil i v pátek zveřejněný zápis ze zářijového zasedání bankovní rady České národní banky. Důraz byl přitom kladen zejména na slabší korunu. Ta sice funguje jako vestavěný stabilizátor pomáhající české ekonomice vstřebat dopady pandemie, její další prudké oslabení by však mohlo být již nežádoucí. Základní scénář výhledu centrální banky je v podstatě naplněn, s čímž je konzistentní stabilita úrokových sazeb alespoň do poloviny příštího roku. Jak ale vyplynulo ze zápisu, někteří členové bankovní rady ČNB, konkrétně Tomáš Holub a Marek Mora, jsou znepokojení tím, že poslední vývoj pandemie navyšuje pravděpodobnost další akomodace měnové politiky, a to včetně možnosti použití nekonvenčních nástrojů.

Poprázdninové vystřízlivění ohledně poměrně agresivních sázek na to, že by ČNB mohla zvyšovat sazby relativně brzy (patrné například na tržních sazbách jako FRA), bylo v kombinaci s globální tržní nejistotou hlavním důvodem oslabení koruny nad hranici 27,00 za euro. Ve druhé polovině minulého týdne sice česká měna tuto úroveň prolomila, jednalo se však pouze o dvoudenní záležitost. Aktuálně se již nacházíme zpět nad „sedmadvacítkou“, kde bychom se podle našeho výhledu mohli snadno udržet během příštích dní. Vedle nejistoty spojené s opatřeními proti koronaviru budeme rovněž sledovat přesah zahraničního dění. Jednat by se přitom mělo nejen o pozvolné zaceňování sázek trhu ohledně blížících se amerických prezidentských voleb, částečně by se, prostřednictvím dopadů přes euro, mohla projevit i nejistota spojená se stále trvající možností tvrdého obchodního brexitu.

Rizika jsou tak nakloněna více ke slabší koruně. Nečekáme však, že by se mohla opakovat situace z vrcholu březnové tržní paniky, kdy se domácí měna téměř dotkla hranice 28,00 za euro. Tomu by měla nasvědčovat i mírnější povaha anticovidových opatření, stejně tak i námi odhadovaná – oproti březnu – slabší poptávka po dolarech jakožto po bezpečném přístavu. O něco omezenější prostor pro korunové posílení by měl být prozatím zastropován i oproti prázdninám relativně klidnějším vývojem eura proti dolaru s přesahem na měny regionu střední a východní Evropy.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1726 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 93,76 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1672 do 1,1789 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,14 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,90 až 27,13 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,85 až 23,10 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.