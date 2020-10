Aukce kmitočtů: 7 zájemců znamená, že se přihlásily 2 subjekty nad očekávanou a předpokládanou pětici firem

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



ČTÚ včera oznámil, že do aukce kmitočtů pro 5G sítě se přihlásilo sedm firem, bez uvedení jejich jmen. ČTÚ také uvedl, že Městský soud v Praze zamítl připomínky a žádosti o předběžná opatření ze strany současných operátorů,jež se snažili aukci zastavit. Aukce tedy bude pokračovat. ČEZ , jenž byl považován za potenciálního vážného zájemce uvedl, že se účastnit nebude. (ČTU, E15)Účast sedmi subjektů v aukci znamená, že o kmitočty mají zájem alespoň dva nové subjekty mimo stávajících 5 firem (tři operátoři a dva regionální hráči). Velký zájem o aukci byl očekáván díky tomu, že podmínky pro nové uchazeče se zdají příznivé. Neúčast ČEZ je podle našeho názoru pro O2 pozitivní, ČEZ a Telekom Austria byly jedinými potenciálními uchazeči, jež se mohli v relativně krátkém čase stát plnohodnotným operátorem.Odhadujeme, že by novými zájemci mohli být Sazka a České Radiokomunikace , zatímco účast Telekom Austria se jeví méně pravděpodobná. Zdá se, že cena aukce může být vysoká , což již odrážíme v naší valuaci odhadovanými náklady 5,5 mld. Kč pro O2 . Nástup nového operátora by nicméně mohl být zatím pozvolný. Je pravděpodobné, že stávající operátoři budu pokračovat v právních krocích vůči podmínkám aukce a mohou uspět. O2 CR se již obchoduje na vysokém dividendovém výnosu 9-10% díky očekávanému negativnímu dopadu aukce, reakce trhu na vysoký počet účastníků by tedy podle našeho názoru neměla být příliš vysoká Petr Bártek