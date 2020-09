Chaotická prezidentská debata

Akciové trhy ve Spojených státech a v Evropě uzavřely ještě před první prezidentskou debatou a skončily v mírném záporu, když část investorů před ní uzavřela své otevřené pozice a vybrala zisky. Americké a evropské akciové futures po živelné debatě pokračovaly v poklesu a nyní se obchodují v záporu k jednomu procentu. Poměrně chaotická debata trhům nepomohla, když naopak zvýšila tržní nervozitu. Ukázala, že pakliže by volby vyhrál Biden, tak Trump prohru ponese velmi těžce. Na otázku moderátora Wallaceho, zda bude současný prezident respektovat výsledek voleb, Trump pouze odpověděl svými tvrzeními o rozsáhlých voličských podvodech. Celkově tak první prezidentská debata, ve které si oba kandidáti skákali do řeči (Trump tak však činil viditelně více) a vzájemně se obviňovali, nepřinesla na trhy žádný pozitivní vliv. Okamžitý průzkum po skončení debaty od agentury CBS ukázal na Bidena jako na vítěze první debaty, což lze minimálně z krátkodobého hlediska brát jako důvod rostoucí nervozity a nejistoty. Lepší výkon Trumpa by pak byl býval na druhé straně hodnocen spíše pozitivně.

Včera kromě prezidentské debaty probíhaly také diskuze ohledně fiskálního balíčku ve Spojených státech. Komentáře ukazují, že dohody mezi Demokraty a Republikány by mohlo být dosaženo již v tomto týdnu. Diskuze budou dnes pokračovat. Demokraté navrhují pomoc ekonomice ve výši 2,2 bilionu USD, zatímco Trumpova administrativa předkládá pomoc ve výši 1,5 bilionu USD. Návrh Republikánů je ale vyšší než dříve navrhovaná pomoc v tomto měsíci. Výsledný stimul tak bude pravděpodobně někde kolem 2 bilionů USD.