Ekonomický kalendář: Trhy korigují včerejší růsty. Čekáme na první prezidentskou debatu v USA

Shrnutí:

Evropské trhy začaly hned po otevření klesat

Trump a Biden se chystají na první prezidentskou debatu

Na programu jsou projevy členů FOMC

Během asijské seance byl k vidění pozitivní vývoj, nicméně s blížící se evropskou seancí začal trhy optimismus opouštět. Hodinu po otevření ztrácel německý DAX jedno procento. Dnes jsou na programu zajímavé fundamenty. Kromě americké spotřebitelské důvěry se dočkáme i výsledků CPI z některých evropských zemí. V průběhu dne vystoupí se svými projevy také množství členů FOMC. Nejdůležitější však bude první prezidentská debata mezi Trumpem a Bidenem.

První prezidentská debata

Donald Trump bude čelit Joe Bidenovi v první předvolební debatě od 3. hodiny ve středu ráno. Měla by trvat 90 minut. Oba kandidáti se jistě budou snažit na sebe strhnout co nejvíce pozornosti. Trump by se mohl snažit Bidena vykreslit jako neschopného výkonu funkce kvůli zdravotním problémům. Biden by se naopak mohl soustředit na nové informace, dle kterých Trump dlouhé roky neplatil daně. Bude se jednat o první ze série debat a zároveň první výměnu názorů mezi Trumpem a Bidenem naživo. Debata jistě posune sentiment obyvatel USA i obchodníků na trzích. Trhy mohou být v následujících předvolebních týdnech volatilnější než obvykle.

Důležité makro

14:00 - Německo, CPI inflace za září. Expected: -0.1% YoY. Previous: 0% YoY

16:00 - USA, Conference Board spotřebitelská nálada za září. Expected: 90. Previous: 84.8

22:40 - API report stavu ropných zásob.

Projevy centrálních bankéřů