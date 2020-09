Trump zasáhl sankcemi vůči čínské SMIC (-8 %) srdce tamního čipového průmyslu

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedla restrikce na dodávky některých zařízení pro největšího čínského výrobce čipů Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Dospěla totiž k závěru, že existuje "nepřijatelné riziko", že tyto dodávky budou využity k vojenským účelům.

Informovala o tom o víkendu agentura Reuters s odvoláním na dopis amerického ministerstva obchodu. Akcie čínské firmy dnes na hongkongské burze klesly až o téměř osm procent a dostaly se na nejnižší úroveň od května.



Americké podniky podle dopisu budou pro dodávky některých zařízení pro firmu SMIC muset žádat o individuální exportní licence. Společnosti SMIC tak hrozí odstřihnutí od zařízení, která potřebuje k výrobě čipů. Firma se stala dalším velkým čínských technologickým podnikem, který čelí restrikcím ze strany USA, upozornila agentura Reuters.



Společnost SMIC uvedla, že o restrikcích zatím nebyla oficiálně informována. Dodala, že nemá žádné vztahy s čínskou armádou. "SMIC znovu opakuje, že vyrábí polovodiče a poskytuje služby pouze pro civilní a komerční uživatele," uvedla firma.



Akcie největšího čínského výrobce čipů Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) na hongkongské burze odepsaly více než 20 procent a dostaly se nejníže od poloviny června už 7. září. Investoři tak reagovali na zprávu, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje obchodní restrikce na tento podnik. Čínské ministerstvo zahraničí následně Spojené státy obvinilo, že "očividně šikanují" čínské firmy. Tržní hodnota SMIC se v důsledku tehdejšího propadu snížila asi o 28 miliard hongkongských dolarů (81 miliard Kč).



Mluvčí amerického ministerstva obrany podle Reuters už v úvodu září uvedla, že Pentagon ve spolupráci s dalšími úřady rozhoduje o tom, zda je zapotřebí firmu SMIC zařadit na obchodní černou listinu.

Americké podniky pod tíhou sankcí nemohou čínské firmě dodávat své produkty bez získání licence. SMIC přitom od amerických firem získává klíčová zařízení k výrobě čipů. Výzkumná společnost Jefferies odhaduje, že zhruba polovinu dodavatelů SMIC tvoří americké podniky.



Podle analytiků by restrikce mohly podkopat naděje Pekingu na vytvoření soběstačného polovodičového sektoru prostřednictvím SMIC a eskalovat napětí mezi Spojenými státy a Čínou. "Tato firma by se za několik let mohla zhroutit," uvedl analytik Mark Li ze společnosti Bernstein Research.



SMIC byla založena před dvaceti lety. Firma ale navzdory státní podpoře dál zaostává za tchajwanským konkurentem Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) z hlediska objemu výroby i z hlediska technologií, upozornila agentura Reuters.