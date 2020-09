Wall Street 25.9. - US akciové trhy končí týden v plusech díky zájmu o technologické lídry. DJIA a S&P 500 završily 4. ztrátový týden v řadě

Za celý týden hlavní akciové trhy zaznamenaly ztráty, které znamenaly čtvrtý minusový týden v řadě. DJIA tento týden odepsal 1,8%, S&P 500 cca 0,6%. Technologický Nasdaq v týdnu dokázal růst o 1,1%.





US akciové trhy po nejistém úvodu dne postupem času získávaly na jistotě a nakonec celkem silně posílily. DJIA rostl o 1,3%, širší S&P 500 o 1,6% a technologický Nasdaq o výraznějších 2,2%.Dnešní seance byla pro hlavní indexy nejlepší od 9. září a růst byl tažen především obnovením zájmu o hlavní technologické tituly. Amazon posílil o 2,5%, Apple si připsal 3,8%, MSFT Netflix kolem 2%.Výrazně si polepšily akcie námořních osobních přepravců v čele s Carnival, Norwegian Cruise Line a Royal Caribbean s růsty o 8-14%.Dnešní růst se zdá být především technickým be zjevného vysloveně pozitivního motivu.Mezi hlavní hybné motivy patří především zprávy o jednání mezi Demokraty a Republikány o možné podobě druhého podpůrného fiskálního balíčku. Demokraté jsou údajně připraveni jednat o rozsahu balíčku kolem 2,4 biliónu USD , což je zhruba o 1 bilión nižší hodnota oproti původním představám strany . Republikáni jsou ve svých představách stále ještě velmi hluboko pod novou úrovní.Potenciálně silnější vliv budou mít včerejší odhady US bank o růst amerického DP ve 4Q pouze o cca 3% oproti původně odhadovaným 6%.Potenciálně negativní zprávou je oznámení EK, že bude pokračovat ve sporu s Apple o daňový nedoplatek 13 mld. EUR u nejvyššího evropského soudu. Akcie Apple v září tratí od svého maxima cca 19%.Negativně mohl působit růst týdenního průměru počtu nově nakažených o cca 9% na 44 100 případů. 7 amerických států zaznamenalo nové rekordní přírůstky. V Montaně a Wisconsinu počty nových případů vzrostly o 62%.