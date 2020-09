Sazby mohou růst i za koronaviru. Další pokus stabilizovat tureckou měnu

Zatímco trend světových centrálních bank se od března ubírá k co nejvíce akomodativní měnové politice, která má zajistit co největší uvolnění měnových podmínek, turecká centrální banka jde opačným směrem. Na včerejším zasedání přikročila ke zvýšení hlavní týdenní repo sazby o 200 bazických bodů z 8,25 % na 10,25 %.

Cílem centrální banky je zkrotit v poslední době sílící inflační výhled. K tomu potřebuje mimo jiné zabrzdit odliv kapitálu spojený s intenzivně oslabující lirou. Tureckým problémem je kombinace úvěrové expanze, která živí deficit tureckého běžného účtu. V jeho případě nedochází na pokrytí přebytkem účtu finančního (zde naopak dochází k odlivu především nerezidentního kapitálu), výsledkem jsou tudíž tenčící se zásoby devizových rezerv. Turecko je tak paradoxně v situaci, kdy se nachází opět na prahu měnové krize, která je způsobena úvěrovou expanzí bránící ekonomiku proti ještě většímu propadu.

K tomu, aby lira získala pevnější půdu pod nohama, by byla potřeba rychlá obnova zahraniční poptávky, která je aktuálně stále ovlivněna dopady opatření proti koronaviru. Druhou možností byl zásah centrální banky. Ještě před zářijovým zasedáním turecká měnová autorita upřednostňovala řízení ovenight repo výpůjční a zápůjční sazby, speciálního likviditního okna a měsíčního repa. Včera se turecká centrální banka rozhodla navýšit i hlavní týdenní repo sazbu a spolu s ní i repo koridor, aby nedocházelo ke zbytečné asymetrii. Donutil ji k tomu vývoj posledních týdnů spojený s rostoucím inflačním výhledem, kde významnou roli hraje nejen kurz liry, ale také ekonomická obnova navázaná na poskytování úvěrů. Vedle toho je dlouhodobě pozorována sílící dolarizace a vnější deficit běžného účtu.

Reakcí liry bylo posílení zpět pod 7,60 USDCNY. Je pravdou, že zvýšení sazeb by tureckou měnu mohlo na nějaký čas stabilizovat. Klíčové však do budoucna bude, aby došlo na snížení deficitu běžného účtu v prostředí ekonomických dopadů koronaviru. Jestliže se tak nestane, rizika liry budou stále nakloněna k možnému dalšímu oslabování. To by tureckou centrální banku částečně udržovalo v „kleštích“, jelikož vzhledem k probíhající úvěrové expanzi je prostředí rostoucích úroků ne zcela žádoucí.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1673 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 94,29 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1578 do 1,1712 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,14 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,90 až 27,10 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,06 až 23,35 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.