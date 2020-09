Fed odhalil podrobnosti svého výzkumu v oblasti digitálního dolaru

O současnou novinku se zasloužila CEO a prezidentka Federal Reserve Bank of Cleveland (tedy lokální odnože Federálního rezervního systému). Ta právě zveřejnil některé z podrobností o již probíhajícím výzkumu v oblasti digitálního dolaru. Ten potvrdil, že se o digitální dolar Fed a další příslušné entity zajímaly již před vypuknutím světové koronavirové pandemie. Jejich Board of Governors pak již má dlouhodobě 'budovat a testovat větší množství platforem využívajících technologii distribuovaného ledgeru, aby pochopily jejich potenciální výhody a nevýhody'.

Mimo to navíc zdůraznila, že regionální větve Fedu mají vlastní iniciativy, které mají vést k naplnění cíle - tvorbě a adopce digitálního dolaru. Mezi takové inciativy patří např. spolupráce Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Boston Fedu, či spolupráce mezi Fed New York a Bank of International Settlements.

Asi pak není překvapením, že tato zpráva vyšla nedlouho poté, co představitelé čínské centrální banky People's Bank of China v rozhovoru pro místní ekonomické deníky uvedli, že je pro Čínu důležité, aby byla prvním velkým státem, který představí svou vlastní funkční digitální verzi státní měny.

Stále není rozhodnuto

Na druhou stranu je však nutné zmínit, že i přes probíhající výzkum zdůraznila zmíněná CEO to, že stále není rozhodnuto. Současné inciativy tak stále 'nesignalizují rozhodnutí Fedu o adopci takového typu měny'. Jednoduše totiž podle ní 'rozhodnutí v oblasti finanční stability, struktury trhu, bezečnosti, soukromí a monetární politiky obecně musí být výrazně více promyšleny a nové technologie pochopeny'.