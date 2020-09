Akcie neudržely úterní zisky

J&J oznámil zahájení testování v rámci klinické studie vakcíny proti COVID-19 na 60tis. účastnících. Vakcína od této firmy by měla být ve formě pouze jedné aplikace, zatímco u konkurentů by byly většinou potřeba dvě injekce. Firma očekává výsledky do konce roku a v roce 2021 plánuje produkovat 1 miliardu vakcín.