Summary: Nike podává skvělý kvartální výkon, Tesla Battery day a vakcína J&J

Johnson & Johnson

Největší americká farmaceutická společnost vstoupila se svým kandidátem na vakcínu do třetí fáze testování. V této části se testuje reálná účinnost léku a výrazně se rozšiřuje vzorek testovaných subjektů. J&J sice zdaleka není první společností vstupující do poslední fáze klinických studií (ve skutečnosti je čtvrtá, počítáme-li čínské a ruské počiny tak šestá), avšak je jednoznačně první, kdo testuje účinnost jedné dávky místo dvou. Takováto vakcína by byla logisticky mnohem méně náročná na distribuci, rychleji by účinkovala a nehrozilo by riziko, že se očkovaný nedostaví k druhé dávce. J&J by tím poskytla značnou kompetitivní výhodu.

Trh očividně již počítá s nějakou formou vakcíny začátkem příštího roku, jelikož na tuto pozitivní zprávu nijak nereaguje. Dokonce u samotného J&J je reakce akcií dost utlumená a rostou jen o 1 %.

Nike (Investiční tipy) F1Q21

Prodejce sportovního oblečení se po mírném zaváhání v předešlém kvartálu (které měl však na svědomí hlavně COVID) opět vrací na výsluní a s přehledem překonává veškerá očekávání. Tržby zůstaly stát na hodnotě 10,6 mld. USD, stejně jako před rokem, zatímco konsensus počítal s poklesem na 9 mld. USD. Za to, že tržbám se vyhnuly propady i v době koronaviru, můžeme vděčit investicím do digitálního prodeje. Ten se opět zvedl o více než 80 % yoy (v některých regionech se dokonce víc než zdvojnásobil) a nyní tvoří 30 % veškerých prodejů. Důkazem je také prudký růst zájmu o obchodní aplikaci Nike. Z regionálního hlediska se hůře jeví jen region Asie a Pacifik (bez Číny), který je však nejmenší a nejméně profitabilní.

Když už jsme u profitability, podívejme se rovnou na hrubou marži. Ta se stáhla o 1 p.b. yoy na 44,8 %, což je mnohem lepší než konsensus čekající propad na 42,8 %. Využití vlastních prodejních kanálů (aplikace Nike) má ještě tu výhodu, že se tím výrazně snižují marketingové náklady. Je to vidět na provozní marži, která se rozšířila z 15 na 17 % a čistému zisku pomohla zvednout se o 10 % yoy na 0,95 USD. Kontrast s trhem očekávaných 0,45 USD mluví za vše.

Pozitivní reakce na akciích byla určitě vyvolána také výhledem na tento fiskální rok. Nike je očividně se svým prvním kvartálem velice spokojen a management tak zvedá předešlý odhad pro tržby a jejích „nulovém až mírném růstu“ na „+8 až +12 %“. Zabrat by měla primárně druhá polovina roku. Od hrubé marže management očekává alespoň stagnaci.

Akcie reagují na bravurní výkon růstem o 8 %.

Tesla Battery Day

Včerejší dlouho očekávaný Battery day s sebou nepřinesl žádné revoluční novinky. Primárním cílem společnosti je dostat do tří let na trh elektromobil za 25 tis. USD a cenově tak konkurovat tradičním automobilům (nejlevnější Model 3 je nyní za 38 tis. USD). Další představené plány jsou v podstatě jen dílčími kroky k tomuto úspěchu. Nepůjde to například bez snížení ceny baterie (hlavní složka ceny elektromobilu) o polovinu ve stejném časovém horizontu. Toho chce Tesla dosáhnout za pomoci recyklace starých baterií, úplného nahrazení kobaltu, změnou vnitřní chemie a masovou výrobou vlastních baterií ve městě Fremont v Kalifornii. Masová výroba bude potřebné i z toho důvodu, že Musk chce časem vyrábět až 20 mil. vozů ročně. Pro srovnání, největší světová automobilka Volkswagen je před koronou vyrobila necelých 11 milionů za rok. Společnost také představila novou verzi Modelu S zvanou Plaid s cenovkou 140 tis. USD.

Dle reakce akcií by se dalo říct, že investoři byli včerejškem zklamaní, jelikož veškerý technologický pokrok by se měl dostavit nejdřív za tři roky. Velká část valuace Tesly má však čistě spekulativní charakter a je tedy možné, že za propadem akcií stojí nově otevřené short pozice nebo uzavřené nákupní opce.

Tak nebo tak, akcie klesají o 6 %. Ještě více ale zpráva zasáhla těžaře lithia – Albemarle padá o 12 %.