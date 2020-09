Slabá koruna plní roli vestavěného stabilizátoru. ČNB věří, že kritickému lockdownu jsem vzdáleni

Česká národní banka dle očekávání ponechala sazby beze změny. Prognóza se zhruba naplňuje, což značí, že úroky zůstanou na současných úrovních do poloviny příštího roku. Druhá vlna koronaviru však představuje velké riziko. Slabá koruna jej pomáhá „vstřebávat“ skrze uvolněnější měnové podmínky prostřednictvím kurzového kanálu.

Rozhodnutí o sazbách bylo jednomyslné. Základní scénář stávající prognózy se zatím poměrně dobře naplňuje. Bankovní rada však vyhodnotila rizika prognózy jako stále výrazná, přičemž aktuální epidemiologická situace zvyšuje nejistotu ohledně budoucího ekonomického vývoje, stojí ve vyjádření ČNB.

Jak uvedl guvernér ČNB Rusnok během tiskové konference, pokud by protipandemická omezení nabývala plošnějšího charakteru, mohlo by dojít na černý scénář výhledu. „Evidentně je zjevné, že pokud se situace bude přibližovat situaci na jaře, je možné, že se přiblížíme alternativnímu scénáři ve srovnáním s tím základním. Věříme ale, že to není na pořadu dne,“ řekl Rusnok. „Cena, kterou bychom platili za plošná restriktivní opatření, je obrovská,“ dodal. Podle šéfa bankovní rady přitom nejde jen o pokles HDP nebo zaměstnanost, za těmito suchými čísly jsou životy lidí. „Věříme ale, že kritickému scénáři celoplošného lockdownu jsme vzdáleni,“ uvedl.

Vzhledem k oslabování koruny v posledních několika málo týdnech padla otázka, jak se k tomuto poprázdninovému trendu staví ČNB. Jak uvedl Rusnok, koruna reaguje na koronavirová čísla a plní roli vestavěného stabilizátoru prostřednictvím uvolnění měnových podmínek. V tuto chvíli to zapadá do kontextu vývoje, ČNB přitom bere v potaz, že oslabování domácí měny vytváří prostor, že „pokud by došlo na dezinflační scénář, nemusíme jednat způsobem, že bychom ihned sahali například na nekonvenční nástroje,“ upozornil šéf bankovní rady.

Výstup z dnešního zasedání bankovní rady ČNB nebyl žádným překvapením. Centrální banka se sice drží aktuální prognózy, což dnes možná pomohlo koruně k o něco silnějším hodnotám, podle nás ale zůstanou úroky na současných úrovních alespoň po celý příští rok. I tak ale minimálně ze střednědobého hlediska bychom se měli dočkat silnější české měny. Klíčové v tomto směru je, aby nadešlo na celoplošné uzavírky a uklidnila se aktuálně silně nervózní nálada globálních trhů se uklidnila.