Musk: Letošní dodávky budou o 30-40% nad dodávkami v r. 2019 = 477 750 - 514 500 vozů

Šéf automobilky Tesla Elon Musk dnes v rámci dlouho očekávaného setkání akcionářů upřesnil firemní cíle. Musk uvedl, že letošní prodeje budou o 30-40% vyšší oproti loňskému roku, což by indikovalo rozpětí od 477 750 do 514 500 vozů. Střed tohoto rozpětí je téměř přesně na již dříve avizovaném firemním cíli na úrovni dodání celkem 500 000 vozů.Musk také uvedl, že aktivity, které automobilka věnuje vývoji nových baterií a zlepšování výroby, povedou v brzké době k poklesu prodejních cen jednotlivých modelů, což dále podpoří jejich prodejnost. Podle Muska automobilka během následujících 3 let přijde s novým modelem, který nebude stát více jak 25 000 USD Musk také po jednom z dotazů upřesnil, že ziskovost automobilky se poslední 4 kvartály pohybuje v průměru kolem 1%. Cílem automobilky není konkurenceschopnost za každou cenu. Tratit peníze je prvním krokem do hrobu.Zaznělo také, že v rámci snah po větší dostupnosti svých automobilů firma pracuje na vývoji a výrobě vlastních baterií. Musk už na začátku týdne naznačil, že masová produkce nebude možná nejméně do konce roku 2021 automobilky na prezentaci reagují poklesem o cca 7%. Od začátku roku akcie automobilky posilují o cca 400%.