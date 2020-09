Česká národní banka nastavení měnové politiky nezměnila (Komentář)

V souladu s očekáváním trhu ponechala ČNB úrokové sazby na svém dnešním zasedání bez změny. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 0,25 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %.

Odchylka současného vývoje od poslední prognózy je malá a z tohoto důvodu považuje ČNB měnové podmínky za dostatečně uvolněné. Z druhé strany s ohledem na vysoká rizika budoucího vývoje není ani přes oslabení koruny v tuto chvíli důvod pro úvahy o zvyšování úrokových sazeb. Vysoká rizika budoucího vývoje bude ČNB téměř jistě reflektovat na své tiskové konferenci v 15:45. Překvapením by v tuto chvíli bylo, pokud by ČNB byla konkrétnější ohledně možné potřeby budoucího využití nekonvenčních nástrojů měnové politiky. My se kloníme k tomu, že nejpravděpodobnějším nástrojem v případě potřeby dalšího uvolnění měnových podmínek by byl kurz koruny, což se aktuálně děje i bez intervence ČNB.