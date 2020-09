Ekonomický kalendář: Powell vystoupí v Kongresu a projev přednese také guvernér Bailey z BoE

Shrnutí:

Powel vystoupí ve Sněmovně reprezentantů

Projev přednese guvernér BoE Bailey

Japonsko si dále užívá prázdnin

Z pohledu makrodat se dnes nebude jednat o nijak živou seanci. Trhy by se tak dnes měly soustředit na sentiment po včerejším výprodeji a další kovidová opatření. Evropa otevřela výrazně do pozitivního teritoria a v černých číslech se obchodují také futures na indexy na Wall Street. Nemalý dopad by mohly mít také projevy centrálních bankéřů. Guvernér Bank of England Bailey vystoupí na webináři britské obchodní komory a guvernér Fedu Powell se bude grilovat na tradičním vystoupení ve Sněmovně reprezentantů.