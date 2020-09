Analytici: S&P 500 by mohl klesnout až k 200dennímu klouzavému průměru tzn. k 3100 bodům

Včerejší nepříznivý vývoj US akciových trhů podněcuje úvahy analytiků o možném pokračování poklesu.Podle některých analytiků trhy naznačují, že by mohlo dojít k ještě hlubšímu poklesu, než se nálada otočí.Hlavní US potažmo celosvětový index za září ztrácí zatím cca 7%.Podle některých indikátorů technické analýzy by mohlo dojít ke korekci od současných 3280 přes úroveň 3200 bodů až směrem ke klíčové úrovni 200denního klouzavého průměru, která se aktuálně pohybuje kolem 3100 bodů.Někteří analytici upozorňují na fakt, že září bývá obvykle měsícem, který není k akciovým trhům příznivý. Končí také 3Q, který bude veledůležitý z pohledu reálného zhodnocení tempa ekonomického oživení po nebývalých propadech ze 2Q.