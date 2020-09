Painter: Maximalizace hodnoty akcií, nebo něco víc?

Mohou se firmy v praxi skutečně pokoušet uspokojit zájmy široké skupiny lidí a subjektů, které se podílí na jejich podnikání nebo kterých se jejich podnikání dotýká? Zatímco se množí názory, které tvrdí, že ano a že maximalizace hodnoty pro akcionáře by neměla být tím hlavním cílem, Marc Painter na stránkách ProMarket jednoduše demonstruje, že v praxi je to někdy zhola nemožné.



Painter analyzoval společnost Walmart v roce 2019, kdy se v reakci na masovou střelbu rozhodla omezit prodej střeliva a zbraní. Cílem bylo zjistit, jak na tento krok zareagovali zákazníci. Tedy zda jej uvítali nebo zda s ním nesouhlasili. Ekonom v této souvislosti podotýká, že právo na vlastnictví zbraně a jeho možné omezování je jedním z témat, které nejvíce rozdělují americkou společnost. Republikánští voliči se přitom ve srovnání s demokraty čtyřikrát častěji domnívají, že je důležitější toto právo zachovávat a neomezovat. Zákazníci Walmartu jsou přitom ze všech částí společnosti.





Ekonom konkrétně zkoumal, jak se změnily návštěvy obchodů Walmartu v jednotlivých okresech a tato data zkombinoval s tím, zda lidé v těchto okresech tíhnou spíše k republikánům či k demokratům. Výsledky analýzy ukazují, že poté, co Walmart zavedl omezení na prodej zbraní a střeliva, klesla návštěvnost jeho obchodů o 3,3 % (relativně ke konkurenci). A ukázalo se, že reakce zákazníků se velmi lišila podle oblasti. V okresech tíhnoucích k demokratům se návštěvnost zvýšila o 3 %, zatímco v těch republikánských klesla o více než 8 %.Byly popsané změny pouze krátkodobé, nebo měly delší trvání? Ekonom tvrdí, že zmíněná celková negativní reakce byla znatelná, ale po třech měsících zmizela. Nicméně v oblastech s velmi silnou republikánskou základnou efekt sílil a přetrval, což podle ekonoma ukazuje, že politické kroky firem mohou mít dlouhodobý dopad na chování spotřebitele, který s nimi nesouhlasí.Ekonom dodává, že pokud vedení Walmartu chtělo dát najevo svůj postoj a zároveň nepoškodit dlouhodobou návštěvnost obchodů, pak se mu to podařilo. Pokud ale bylo jeho cílem „vyhovět všem“, pak je tento krok „těžké vnímat jako úspěch“. Obecně se tak zdá, že snahy o to, aby firma zaujala nějaký společenský postoj, mohou snižovat její hodnotu. Omezování práv na vlastnictví zbraní sice může být téma, které americkou společnost rozděluje extrémně, ale podle ekonoma by bylo těžké najít nějaký společenský problém, který by společnost vůbec nerozděloval.Zdroj: ProMarket