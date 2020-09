US aerolinky požadují navýšení pomoci o dalších 25 mld. USD

Ke 30. září by mělo být v USA ukončeno první kolo vládní podpory pro zachování zaměstnanosti v problematických a zasažených sektorech. Aerolinky a letecké odbory apelují na zákonodárce, aby přišli s další podporou pro letecký sektor v rozsahu dalších 25 mld. USD Podle aerolinek hrozí, že po vypršení prvního kola podpory dojde k propuštění cca 30 000 lidí. Další pomoc ve výše naznačeném rozsahu by měla zmíněná místa zachránit a to minimálně o března příštího roku.Prezident Trump spolu s některými dalšími politickými špičkami se další pomoci leteckému sektoru nebrání a Trump vyjádřil určitý optimismus ohledně vyjednávání dalšího kola pomoci