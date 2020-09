Ekonomický kalendář: BoE bude rozhodovat o sazbách

Shrnutí:

Obchodníci mají za sebou zasedání Fedu , nové projekce a tiskovou konferenci guvernéra Powella. Pozornost se dnes přesune do Evropy . Po polední bude zasedat Bank of England . Očekává se, že sazby ve Velké Británii zůstanou nezměněny na rekordně nízkých úrovních na 0,1 % a banka by také neměla navyšovat program nákupu dluhopisů ve výši 745 mld. liber . Banka tedy pravděpodobně nenavýší stimul (podobně jako Fed ), a to i přes nedávné zhoršení ekonomických a inflačních statistik, které výrazně podstřelují cíl BoE . Obchodníci na ropě by měli udržet pozornost také dnes, kdy se schází technická komise OPEC. Hlavním předmětem schůzky by mělo být dodržování kvót. Vysvětlování se jistě nevyhnou Spojené Arabské Emiráty , které v srpnu výrazně nedodržely stanovené kvóty.