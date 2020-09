Petr Koblic (BCPP): Firmy jako Pilulka.cz, eMan nebo Česká zbrojovka Group mohou otevřít oči skeptikům

Letošní podzim se podle všeho na pražské burze stane jedním z nejživějších období za mnoho let. Co by úpisy akcií firem jako eMan, Pilulka.cz nebo Česká zbrojovka Group mohly znamenat podle Petra Koblice, generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha?

