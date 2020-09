Ještě slabší libra, než jsme čekali

Minulý týden jsme se zaměřili na oslabení britské měny ve spojení s hrozbou tvrdého obchodního brexitu. Argumentovali jsme koncem „letní librové lásky a začátkem brexitového vystřízlivění“, kterému jsme pro nejbližší dny vytyčili pásmo 0,91 až 0,92 libry za euro. Jak se ale ukázalo, nervozita trhu byla mnohem větší, což vedlo k proražení horní hranice sledovaných hodnot. Libra je tak ještě slabší, než jsme čekali, byť notnou dávkou na eurové straně přispělo čtvrteční zasedání ECB. Rizika navyšování librových ztrát každopádně zůstávají silná.

Aktuální týden je z pohledu možných katalyzátorů librových pohybů poměrně nabitý. Pomyslné druhé housle budou hrát data, od těch z trhu práce přes inflaci až po maloobchodní prodeje. Větší váhu bude mít výstup ze čtvrtečního zasedání Bank of England. I přesto, že nečekáme změnu aktuálně nastavené měnové politiky, trh bude sledovat, k jakým nástrojům by se centrální banka uchýlila jako první.

Podle nás je stále nejvíce preferovaným nástrojem program kvantitativního uvolňování. Spekulace trhu ale opět sílí i na adrese zavedení záporných sazeb. Nervozita kolem vyšší pravděpodobnosti tvrdého obchodního brexitu v kombinaci s dopady pandemie koronaviru k tomu jen přispěla, což se na konci minulého týdne mimo jiné projevilo při aukci pokladničních poukázek. Historicky poprvé byl prodán šestiměsíční instrument s průměrným výnosem v záporu -0,0005 %. Přičteme-li k tomu pokles britských sazeb v podstatě po celé délce výnosové křivky a librovou mezibankovní sazbu Libor v rozmezí od tří do šesti měsíců pod hlavní úrokovou sazbou Bank of England, rýsuje se představa o tom, že centrální banka bude v brzké době jednat.

Aktuální nastavení hlavní sazby na 0,1 % sice umožňuje snížení na nulu, otázkou je, jak moc efektivní by byly dopady tohoto kroku na britskou ekonomiku. Obáváme se, že jejich celkový efekt by byl vzhledem k rizikům výhledu minimální. Proto by bylo potřeba v tandemu s nižšími úroky přistoupit ke změnám v oblasti QE (např. navýšení objemu minimálně o 100 mld. GBP). Na záporné sazby v letošním roce nesázíme, dá se ale předpokládat, že v tom příštím bude spekulace o nich ještě více sílit, zejména pokud by opravdu došlo na tvrdý brexit. V takovém případě bude třeba vyhodnotit, zda by úroky v záporu neměly více negativních vedlejších efektů, než by bylo z pohledu měnové autority žádoucí.

Záporné sazby by každopádně šly ruku v ruce s nejčernějším scénářem výhledu britské ekonomiky s přesahem na další pokles britských tržních sazeb, kde bychom předpokládali posun v tenorech do deset let směrem (ještě více) do záporu, spolu s oslabením libry. V případě spotového kurzu bychom ale očekávali možná o něco mírnější reakci z důvodu předchozího zacenění. Nečekáme totiž, že by záporné sazby byly zavedeny zcela náhle bez předchozích „varování“.

Ale nepředbíhejme. Během včerejšího dne jsme u libry proti euru i dolaru byli svědky korekce části ztrát z minulého týdne. Na straně zelených bankovek navíc úřadovala jejich globální slabost projevující se poklesem dolarového indexu pod hranici 93 bodů. Pro nás je ale v souvislosti s hrozbou tvrdého obchodního brexitu klíčový kurz proti společné evropské měně.

Včerejší jednání britského parlamentu přineslo nejprve nepřijetí pozměňovacího návrhu opozice, který by zákon o vnitřními trhu zablokoval. Následné hlasování o samotném návrhu ve druhém čtení dopadlo jeho přijetím, což jej v legislativním procesu posouvá dál. Tento výsledek byl však očekáván, tudíž měl na kurz minimální dopad. Ještě předtím se libra během dne postupně přibližovala k hranici 0,92 EURGBP, která z technického pohledu potvrdila svou povahu silného dlouhodobého supportu.

Do dalších dní nechceme podceňovat citlivost britské měny zejména na vyjádření k tématu hard brexitu i přesto, že by stále mohlo jít „jen“ o Johnsonovu vyjednávací strategii. Proto spolu s trvajícímu riziky, včetně evropského ultimáta ukončit přijímací proces zákona o vnitřním trhu do konce září, předpokládáme otevřený prostor k oslabení k nejslabší letošní hodnotě z března kolem 0,939 EURGBP. V případě tvrdého brexitu by pak ztráty, i vinou silnějších spekulací o zásahu Bank of England, měly snadno přesáhnout hranici 0,95 EURGBP. Některé odhady v tomto scénáři pracují dokonce s dosažením parity, tedy kurzu 1,00 libry za euro.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1897 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,87 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1808 do 1,1941 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,65 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,59 až 26,72 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,32 až 22,63 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.