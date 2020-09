Holandský ministr financí varuje před možným krachem Air France-KLM

Holandský ministr financí Wopke Hoekstra o víkendu varoval, že v případě pokračování ekonomické krize vyvolané koronavirovou pandemií není vůbec jasné, jestli letecká společnost Air France-KLM takový vývoj ustojí a přežije. Aerolinky jsou ve svízelné situaci a to nehledě na již zamýšlené propuštění cca 12 000 zaměstnanců. Aerolinky za 2Q oznámily čistou ztrátu 2,6 mld. EUR , v 1Q to bylo -1,8 mld. EUR Francie a Holandsko drží v aerolinkách po 14%. Paříž poskytla firmě půjčky v objemu 7 mld. EUR , Holandsko pak 3,4 mld. EUR Podle holandského ministra musí být poskytnuté půjčky doprovázeny restrukturalizací a závazkem dlouhodobé udržitelnosti a zajištění konkurenceschopnosti. Ministr už uvedl, že by KLM měla změnit své zaměření.