Dánsko zařadilo ČR na seznam koronavirově rizikových zemí

Podle agenturních zpráv dnes zařadilo Dánsko ČR na seznam koronavirově rizikových zemí. Od soboty budou do země vpuštěni pouze ti Češi mající pro vstup pádný důvod. Do této definice se počítají například ti, kdo jedou do země kvůli práci , studiu či jiným aktivitám spojeným s výkonem zaměstnání (stáže, pohovory), povolen bude také vstup rodinným příslušníků s přímou rodinnou vazbou a nesezdaným partnerům osob žijícím v Dánsku a osobám cestujícím na svatby či pohřby.Turisté do země vpuštěni údajně nebudou.Na dánském seznamu rizikových zemí jsou nyní také Francie, Belgie a Španělsko