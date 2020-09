Technologické akcie zastavily pád

tomu bude tak i nyní. Žádné výrazné zprávy, jež by výrazně měnily

promítlo do celého trhu. Cenová korekce přes 10% patrně přilákala

AstraZeneca uvedla, že pokračuje ve zkoumání vedlejších účinků u jednoho pacienta, kvůli nimž zastavila klinické testování vakcíny proti COVID-19, odmítla ale spekulace, že by se s určitostí mělo jednat o poškození páteře, což by bylo pro osud vakcíny špatné. Podle některých zpráv by testování mohlo pokračovat relativně brzy.