CAD překonal slabý dolar, ale podal horší výkon než většina ostatních měn skupiny G10. USDCAD za 6M poklesl o 2,8%, ale to do značné míry odráželo obecně slabý dolar. Ve srovnání s většinou ostatních měn G10 CAD minulý měsíc nedosahoval dobrých výsledků, zejména ve srovnání s NOK a SEK (obě přibližně +3%). To odráží širší vzorec obecného nedostatečného výkonu vůči většině měn G10 a EM s nízkou výnosností po většinu roku.