Ekonomický kalendář: Kanada bude odpoledne rozhodovat o sazbách

Shrnutí:

Evropské trhy otevřely do pozitivního teritoria

Bank of Canada by dnes měla nechat sazby beze změny

Obchodníci na GBP by měli dávat pozor na zprávy okolo Brexitu

Evrpské akciové trhy dnes otevřely do zelených čísel. Futures S&P 500 se obchodují pouze s malými změnami a po včerejším výplachu pozitivně korigují futures na technologický Nasdaq. Hlavní roli by dnes měl hrát sentiment. Jak se Wall Street vypořádá se slabostí technologického sektoru?

Makrodat dnes nepřijde mnoho. Nejzajímavější by měl být výstup ze zasedání kanadské centrální banky. Nicméně změna sazeb se nečeká a dnes není na programu tisková konference guvernéra Macklema. Dopad na CAD by tak měl být pouze mírný. Obchodníci by také měli dávat pozor na dění okolo Brexitu. Dohoda Velké Británie a EU se dle posledních zpráv stále nerodí a libra by pokračující nejistotou mohla trpět i nadále. Pozdě večer ještě budou zveřejněny zásoby ropy v USA z dílny API. Vzhledem k poslednímu propadu ceny ropy budou dnešní čísla pro obchodníky zajímavější než obvykle.

14:15 - Kanada, započaté stavby nových domů za srpen. Expected: 217.5k. Previous: 245.6k

16:00 - Bank of Canada rozhodnutí o sazbách.

22:40 - API report stavu ropných zásob v USA. Expected: -1.1 mb