Juncker (ex-šéf EK): Odchod Británie z EU zcela bez dohody je nyní nejpravděpodobnější variantou

Bývalý šéf EK Jean-Claude Juncker míní, že dosavadní neschopnost nalezení dohody mezi Británií a EU předznamenává finální odchod Británie z unie bez kýžené dohody.Týmy vyjednavačů začaly dnes 8. kolo vyjednávání. Z dosavadních zpráv se nezdá, že by docházelo k nějakému posunu a převažují obavy o možné změně tohoto stavu. Podle Junckera to naznačuje, že ve finále dojde k tvrdé verzi odloučení ostrovního království od evropského svazku. Odchod bez dohody je podle něj nejpravděpodobnějším výsledkem celého procesu.Vzájemné napětí v posledních dnech roste v souvislosti se zprávami o snahách britské vlády přepsat některé doposud vyjednané pasáže odstupové dohody. Takový postup by mohl celkově snížit důvěryhodnost dalších rozhovorů a jednání.