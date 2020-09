??OIL.WTI prehlbuje pokles na 15% ??????

Prices down sharply again!

Návrat amerických investorov po predĺženom víkende má za následok čerstvú dávku negatívnej nálady. Máloktorý trh to cíti viac ako OIL.WTI - pokles o viac ako 4% dnes a 15% od maxima po pandémii z 26. augusta.

Dôvod? Dôkazy o tom, že hospodárske oživenie sa zastavuje, rovnako ako sa končí vodičská sezóna v USA. Najnovšie údaje z Číny poukázali na pokles dovozu ropy už druhý mesiac v rade.

Po prelomení 50-denného kĺzavého priemeru sa cena rýchlo posúva nižšie, pričom ďalšia úroveň podpory sa nachádza na hladine 34,60 USD.