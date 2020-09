El-Erian: Krátkodobé a dlouhodobé důsledky oslabujícího dolaru

Další a další oslabování dolaru vytváří podle ekonoma Mohameda El-Eriana dva rozdílné pohledy na americkou ekonomiku. Podle tohoto prvního, zaměřeného na krátké období, oslabující dolar americkému hospodářství pomůže. Druhý pohled ale hledí více do budoucna a podle něj začíná být ohrožena pozice dolaru v globální ekonomice. Podle El-Eriana je něco pravdy na obou příbězích.



Ekonom na stránkách Guardianu tvrdí, že k oslabování kurzu americké měny přispívá několik faktorů. Patří mezi ně uvolnění monetární politiky americké centrální banky, která jím reaguje na útlum ekonomické aktivity. K tomu podle El-Eriana klesá zájem o bezpečná dolarová aktiva a část kapitálu dříve mířícího do USA se nyní přesouvá do Evropy a rozvíjejících se trhů. Částečně to lze vysvětlit politikou americké vlády, včetně toho, že ta se snaží využívat dolar k prosazování svých geopolitických cílů.





Některé země slabý dolar vítají, protože předchozí slabost jejich měny vedla k růstu cen dovozů včetně potravin. Slabší dolar také zvyšuje jejich prostor pro domácí stimulační politiku. V některých vyspělých ekonomikách ale na oslabení dolaru hledí s nevolí. Zejména eurozóna a Japonsko cítí, že pohyb měnových kurzů může ohrozit jejich oživení. Opačně ale přirozeně vnímají situaci ve Spojených státech El-Erian ovšem dodává, že i z amerického pohledu se hodnocení zhoršuje ve chvíli, kdy se díváme více do budoucnosti. Pozici dolaru v globální ekonomice podle něj již tři roky zhoršuje politika americké vlády a stejně nyní působí oslabující kurz americké měny. Na druhou stranu ale ekonom v souvislosti s uvedeným vzpomíná na to, co se podle svých slov naučil během studií na univerzitě: Je těžké něco nahradit ničím. Jinak řečeno, El-Erian patří k těm, kteří se domnívají, že v současné době k dolaru stále neexistuje reálná alternativa.Jak tedy vše dopadne? Podle ekonoma bude dominance dolaru pokračovat, ale s postupným slábnutím podle toho, jak se na různých místech budou objevovat jeho částečné alternativy. Výsledkem bude tříštění globálního finančního systému. Současná slabost dolaru tedy není významným krokem k úpadku dolaru , ale je dalším posunem k větší rozdrobenosti systému. A tím vším se prolíná „šokující nedostatek mezinárodní spolupráce v době, kdy rostou globální výzvy“.Zdroj: The Guardian